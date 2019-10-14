Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden The Legacy: Forgotten Gates mobil macera oyunları arasında yer alıyor.

Genç bir kadın olan Diana’nn hikâyesine ortak olacağımız yapımda, Diana bir müze gezisinde iken aniden paralel dünyaya gönderilir. Eski dünyaya yeniden geri dönmek isteyen Diana’ya yardımcı olacağımız oyunda birbirinden farklı hikâyeler ile de karşılaşacağız.

Çarpıcı grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncular unutulmaz karakterler eşliğinde ilerleyecekler. İlerlerken diğer bir yandan da mini oyunlar ile karşılaşacağız. Oyuncular benzersiz bulmacalar eşliğinde yolu bulmak için ter dökecekler.

Five Bn Games tarafından geliştirilen The Legacy: Forgotten Gates tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

İyi eğlenceler dileriz.