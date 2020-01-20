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The Real Juggle 1.3.5 (ios)
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  5. The Real Juggle - İOS İçin Spor Oyunudur

The Real Juggle

1.3.5
ios
The Real Juggle
ÜCRETSİZ
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Karakterimiz ile top sektirmeye çalışacağız.

The Real Juggle Ekran Görüntüleri - 1
The Real Juggle Ekran Görüntüleri - 2
The Real Juggle Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil platform üzerinde sayısız mobil oyuna imza atan Lion Studios, en yeni oyunu olan The Real Juggle ile oyuncuların beğenisini kazanırken incelemelerde beklentileri karşılalayamamış.

5 milyondan fazla bir oyuncu kitlesi tarafından hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam eden The Real Juggle’da amacımız karakterimizi oluşturarak, o karakter ile top sektirmeye çalışmak olacak.

Basit içerikleri ve kolay kontrolleri ile 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda oyuncular ne kadar fazla top sektirirse o kadar fazla puan kazanacaklar. Oyun içerisinde şehrin sokak araları arasında top sektirerek yeteneklerimizi sergilemeye çalışacağız.

Oynaması ücretsiz yapısı ile The Real Juggle mobil spor oyunları arasında yer alıyor.

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