Mobil platform üzerinde sayısız mobil oyuna imza atan Lion Studios, en yeni oyunu olan The Real Juggle ile oyuncuların beğenisini kazanırken incelemelerde beklentileri karşılalayamamış.

5 milyondan fazla bir oyuncu kitlesi tarafından hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam eden The Real Juggle’da amacımız karakterimizi oluşturarak, o karakter ile top sektirmeye çalışmak olacak.

Basit içerikleri ve kolay kontrolleri ile 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda oyuncular ne kadar fazla top sektirirse o kadar fazla puan kazanacaklar. Oyun içerisinde şehrin sokak araları arasında top sektirerek yeteneklerimizi sergilemeye çalışacağız.

Oynaması ücretsiz yapısı ile The Real Juggle mobil spor oyunları arasında yer alıyor.