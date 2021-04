The Walking Dead: Survivors, Rick, Michonne, Negan, Ezekiel, Glenn gibi ikonik çizgi roman karakterlerinin yer aldığı hayatta kalma oyunu. Ucu bucağı olmayan The Walking Dead evrenini keşfederken bilindik yerleri ziyaret edeceğiniz bu oyunda aylak ordularıyla savaşacak ve diğer hayatta kalan topluluklara karşı mücadele edeceksiniz. Zombi oyunları, zombili oyunları, hayatta kalma oyunları, strateji oyunlarını seviyorsanız, Skybound çizgi roman serisinden uyarlanan bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. The Walking Dead: Survivors oyununu iPhone/iPad cihazınıza iOS App Store’dan ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.

The Walking Dead: Survivors İndir iOS

The Walking Dead’in hafızalara kazınan karakterlerini bir araya getiren hayatta kalma temelli harika bir mobil strateji oyunu The Walking Dead: Survivors. Yerleşim alanı kuruyor, savunmanızı oluşturup geliştiriyor, erzak topluyor, diğer kurtulanları alıyor, ordularınızı eğitiyor, savaşıyorsunuz.