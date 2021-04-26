The Walking Dead: Survivors, Skybound çizgi romanına dayanan resmi strateji oyunu.
The Walking Dead: Survivors, Rick, Michonne, Negan, Ezekiel, Glenn gibi ikonik çizgi roman karakterlerinin yer aldığı hayatta kalma oyunu. Ucu bucağı olmayan The Walking Dead evrenini keşfederken bilindik yerleri ziyaret edeceğiniz bu oyunda aylak ordularıyla savaşacak ve diğer hayatta kalan topluluklara karşı mücadele edeceksiniz. Zombi oyunları, zombili oyunları, hayatta kalma oyunları, strateji oyunlarını seviyorsanız, Skybound çizgi roman serisinden uyarlanan bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. The Walking Dead: Survivors oyununu iPhone/iPad cihazınıza iOS App Store’dan ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.
The Walking Dead: Survivors İndir iOS
The Walking Dead’in hafızalara kazınan karakterlerini bir araya getiren hayatta kalma temelli harika bir mobil strateji oyunu The Walking Dead: Survivors. Yerleşim alanı kuruyor, savunmanızı oluşturup geliştiriyor, erzak topluyor, diğer kurtulanları alıyor, ordularınızı eğitiyor, savaşıyorsunuz.
- Unutulmaz The Walking Dead karakterleriyle karşılaşın. Aylaklar ordularından kurtulun, klanlara karşı savaşa girin, sığınağınızı kurun, ordunuzu toplayın.
- Görevler, yerleşim alanınızı korumak ve hayatta kalmak için çok önemli. Erzakları toplayın, çiftçilik yapın, eğitin, keşfedin, savaşın, yeni kahramanları işe alın, grubunuzun tıbbi ihtiyaçlarını karşılayın.
- Barınağınız sürekli tehdit altında. Duvarlarınızı güçlendirin, engeller yerleştirin, savunma kulelerinizi inşa edin, hayatta kalanlar oluşumu kurun ve yerleşim alanınızı Walker ordusundan ve düşmanlardan korumak için hayatta kalanların becerilerini harekete geçirin.
- Gerçek tehdit Negan ve onun Kurtarıcılar çetesi! Diğer oyuncularla takım olarak klan oluşturun. Bölgede çeşitli klan binaları inşa ederek daha fazla bölge alın ve Negan’a karşı savaşın.
- Yeni yerlerin, karakterlerin, öğelerin, kaynakların kilidini açmak için yerleşim alanınızın etrafındaki bölgeyi keşfe çıkın.
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