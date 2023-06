Koltuğa Kenetleyen En İyi Zombi Dizileri

Zombi dizileri, özellikle son zamanlarda popülerliğini önemli ölçüde artırdı. Bununla beraber zombi salgınını konu alan yapımların sayısında da artış yaşandı. Peki, uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirilmesini sağlayan diziler hangileri? Bu yazıda birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık.

Günümüzde çok sayıda zombi dizisi bulunuyor. Bunların bir kısmı büyük bir başarının altına imza atarken bir kısmı ise beklentilerin altında kaldı. Eğer zombi temasına sahip başarılı yapımların hangileri olduğunu merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Zombi Dizileri Listesi

Z Nation

Reality Z

Kingdom

Freakish

Black Summer

The Walking Dead

All of Us Are Dead

Fear the Walking Dead

S.O.Z: Soldados o Zombies

Resident Evil: biohazard

iZombie

Yukarıda zombi dizisi önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Z Nation

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kellita Smith, Keith Allan, Russell Hodgkinson ve dahası

Bir ekip, zombi virüsüne karşı bağışıklığa sahip olan bir insanı laboratuvara götürmeye çalışır. Ölümcül virüse karşı aşı geliştirilmesinde söz konusu kişinin önemli bir rol üstleneceği umut edilir. 2014 ile 2018 yılları arasında yayımlanan ve 5 sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Reality Z

IMDb Puanı : 5,6

: 5,6 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ana Hartmann, Sabrina Sato, Luellem de Castro ve dahası

Zombi salgını yaşandığı esnada reality programında olan yarışmacılar hayatta kalmak için mücadele eder. 2020 yılında yayımlanan Reality Z isimli dizinin ilk sezonunda 10 bölüm bulunuyor.

Kingdom

IMDb Puanı : 8,3

: 8,3 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, Bae Doona ve dahası

The Kingdom of the Gods isimli çizgi romandan uyarlanan Kingdom'da veliat prens, ülkede yaşanan salgına karşı mücadele eder. En iyi Kore dizileri arasında yer alan Kingdom 2019 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin şu anda 2 sezonu mevcut.

Freakish

IMDb Puanı : 6,1

: 6,1 Yaş Sınırı : TV-14

: TV-14 Oyuncular: Leo Howard, Liza Koshy, Adam Hicks ve dahası

Bir grup genç, meydana gelen salgın nedeniyle hayatta kalabilmek için mücadele eder. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2018 yılında sona eren Freakish dizisi iki sezondan oluşuyor. Toplamda ise 20 bölüm bulunuyor.

Black Summer

IMDb Puanı : 6,6

: 6,6 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee ve dahası

Birbirini tanımayan insanlar, zombilere karşı mücadele etmek ve hayatta kalmak için iş birliği yapmak zorunda kalır. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren dizi 2 sezondan oluşuyor. İki sezonda toplamda 16 bölüm mevcut.

The Walking Dead

IMDb Puanı : 8,1

: 8,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Andrew Lincoln, Emily Kinney, Norman Reedus ve dahası

Zombi dizisi denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan The Walking Dead'de (TWD) insanların hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. 2010 ile 2022 yılları arasında yayımlanan dizide 11 sezon bulunuyor.

All of Us Are Dead

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun ve dahası

Okulun laboratuvarında ortaya çıkan zombi salgını nedeniyle öğrencilerin yaşam mücadelesi vermesi gerekir. Netflix'in popüler dizilerinden biri olan All of Us Are Dead'in ilk sezonunda 12 bölüm yer alıyor.

Fear the Walking Dead

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Danay Garcia, Colman Domingo, Alycia Debnam-Carey ve dahası

The Walking Dead spin-off'u olan Fear the Walking Dead'de insanlar hayatta kalabilmek için bir araya gelir ve iş birliği yapar. Dizide TWD'den tanıdığımız Morgan Jones da bulunuyor. İlk olarak 2015 yılında yayımlanmaya başlayan yapım, Dave Erickson ve Robert Kirkman tarafından yaratıldı.

S.O.Z: Soldados o Zombies

IMDb Puanı : 5,4

: 5,4 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Sergio Peris-Mencheta, Horacio Garcia Rojas, Toby Schmitz ve dahası

Alonso isimli bir mahkûm, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçar. Alonso'yu yakalamak için harekete geçen özel kuvvetler ekibine zombi virüsü bulaşır. 2021 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.

Resident Evil: biohazard

IMDb Puanı : 4,1

: 4,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong ve dahası

T virüsünün ortaya çıkmasından yıllar sonrasını konu alan Resident Evil: biohazard'da Jade Wesker hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda salgına neden olan kişilerin peşine düşer. 2022 yılında yayımlanan dizinin ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

iZombie

IMDb Puanı : 7,8

: 7,8 Yaş Sınırı : TV-14

: TV-14 Oyuncular: Rose McIver, Malcolm Goodwin, Rahul Kohli ve dahası

Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan iZombie, zombiye dünüşen Olivia Moore isimli asistan doktorun hikâyesini konu alıyor. Zombi olduktan sonra insan beyni yemeye başlayan Moore, bu nedenden ötürü adli tıp kurumunda çalışmaya devam eder. Dizide 5 sezon mevcut.

Bu yazıda en iyi zombi dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı zombi dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.