Koltuğa Kenetleyen En İyi Zombi Dizileri
Zombi dizileri izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. İşte izlenmesi gereken zombi dizisi önerileri!
Zombi dizileri, özellikle son zamanlarda popülerliğini önemli ölçüde artırdı. Bununla beraber zombi salgınını konu alan yapımların sayısında da artış yaşandı. Peki, uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirilmesini sağlayan diziler hangileri? Bu yazıda birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık.
Günümüzde çok sayıda zombi dizisi bulunuyor. Bunların bir kısmı büyük bir başarının altına imza atarken bir kısmı ise beklentilerin altında kaldı. Eğer zombi temasına sahip başarılı yapımların hangileri olduğunu merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.
Zombi Dizileri Listesi
- Z Nation
- Reality Z
- Kingdom
- Freakish
- Black Summer
- The Walking Dead
- All of Us Are Dead
- Fear the Walking Dead
- S.O.Z: Soldados o Zombies
- Resident Evil: biohazard
- iZombie
Yukarıda zombi dizisi önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Z Nation
- IMDb Puanı: 6,7
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Kellita Smith, Keith Allan, Russell Hodgkinson ve dahası
Bir ekip, zombi virüsüne karşı bağışıklığa sahip olan bir insanı laboratuvara götürmeye çalışır. Ölümcül virüse karşı aşı geliştirilmesinde söz konusu kişinin önemli bir rol üstleneceği umut edilir. 2014 ile 2018 yılları arasında yayımlanan ve 5 sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Reality Z
- IMDb Puanı: 5,6
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ana Hartmann, Sabrina Sato, Luellem de Castro ve dahası
Zombi salgını yaşandığı esnada reality programında olan yarışmacılar hayatta kalmak için mücadele eder. 2020 yılında yayımlanan Reality Z isimli dizinin ilk sezonunda 10 bölüm bulunuyor.
Kingdom
- IMDb Puanı: 8,3
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, Bae Doona ve dahası
The Kingdom of the Gods isimli çizgi romandan uyarlanan Kingdom'da veliat prens, ülkede yaşanan salgına karşı mücadele eder. En iyi Kore dizileri arasında yer alan Kingdom 2019 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin şu anda 2 sezonu mevcut.
Freakish
- IMDb Puanı: 6,1
- Yaş Sınırı: TV-14
- Oyuncular: Leo Howard, Liza Koshy, Adam Hicks ve dahası
Bir grup genç, meydana gelen salgın nedeniyle hayatta kalabilmek için mücadele eder. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2018 yılında sona eren Freakish dizisi iki sezondan oluşuyor. Toplamda ise 20 bölüm bulunuyor.
Black Summer
- IMDb Puanı: 6,6
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee ve dahası
Birbirini tanımayan insanlar, zombilere karşı mücadele etmek ve hayatta kalmak için iş birliği yapmak zorunda kalır. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren dizi 2 sezondan oluşuyor. İki sezonda toplamda 16 bölüm mevcut.
The Walking Dead
- IMDb Puanı: 8,1
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Andrew Lincoln, Emily Kinney, Norman Reedus ve dahası
Zombi dizisi denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan The Walking Dead'de (TWD) insanların hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. 2010 ile 2022 yılları arasında yayımlanan dizide 11 sezon bulunuyor.
All of Us Are Dead
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun ve dahası
All of Us Are Dead 2. Sezon Ne Zaman?
Zombi temasına sahip popüler dizinin ilk sezonunu bitiren izleyiciler, All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor.
Okulun laboratuvarında ortaya çıkan zombi salgını nedeniyle öğrencilerin yaşam mücadelesi vermesi gerekir. Netflix'in popüler dizilerinden biri olan All of Us Are Dead'in ilk sezonunda 12 bölüm yer alıyor.
Fear the Walking Dead
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Danay Garcia, Colman Domingo, Alycia Debnam-Carey ve dahası
The Walking Dead spin-off'u olan Fear the Walking Dead'de insanlar hayatta kalabilmek için bir araya gelir ve iş birliği yapar. Dizide TWD'den tanıdığımız Morgan Jones da bulunuyor. İlk olarak 2015 yılında yayımlanmaya başlayan yapım, Dave Erickson ve Robert Kirkman tarafından yaratıldı.
S.O.Z: Soldados o Zombies
- IMDb Puanı: 5,4
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Sergio Peris-Mencheta, Horacio Garcia Rojas, Toby Schmitz ve dahası
Alonso isimli bir mahkûm, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçar. Alonso'yu yakalamak için harekete geçen özel kuvvetler ekibine zombi virüsü bulaşır. 2021 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.
Resident Evil: biohazard
- IMDb Puanı: 4,1
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong ve dahası
T virüsünün ortaya çıkmasından yıllar sonrasını konu alan Resident Evil: biohazard'da Jade Wesker hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda salgına neden olan kişilerin peşine düşer. 2022 yılında yayımlanan dizinin ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.
iZombie
- IMDb Puanı: 7,8
- Yaş Sınırı: TV-14
- Oyuncular: Rose McIver, Malcolm Goodwin, Rahul Kohli ve dahası
Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan iZombie, zombiye dünüşen Olivia Moore isimli asistan doktorun hikâyesini konu alıyor. Zombi olduktan sonra insan beyni yemeye başlayan Moore, bu nedenden ötürü adli tıp kurumunda çalışmaya devam eder. Dizide 5 sezon mevcut.
Bu yazıda en iyi zombi dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı zombi dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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