The Warrior

Parmağınızı kaydırın, açınızı ayarlayın, mızrağınızı atın, düşmanı delin. Herkese gerçek savaşçının kim olduğunu gösterme zamanı. Sürekli bir düşman ve patron akışını yenmek, donanımlarınızı geliştirmek ve bunun yanında hazine sandığını almak sizin işiniz olacaktır.

Hem iyi hem kötü olanlar olmak üzere tüm karakterleri kontrol etmek için sola ve sağa kaydırman gerekecek. Her şeye rağmen zorlu engeller, hedeflerinize ulaşmayı daha da zorlaştırır. Düşmanlarını parçala ve içlerindeki tüm puanları ortaya çıkart.

Heyecan verici eski birliklerin ve askeri teçhizatın kilidini açmak için yeni seviyelere tırman. Hedefin tüm çöp adamları öldürüp bölümleri olabildiğince fazla puan toplayarak geçmek. Ateş etmek için ekrana dokun ama iyi birisini vurmadığından emin ol, aksi takdirde oyun biter