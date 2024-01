Gölgeler Arasında Kaybol: En İyi Ninja Temalı Oyunlar

Japon kültürünün en önemli fenomenlerinden biri olan ninjalık, pek çok romana, filme ve oyuna konu olmuştur. Amaçları uğruna her şeylerini feda eden, gizlilik ustası bu suikastçiler pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Biz de bu yazımızda sizlere en iyi ninja oyunlarından bahsedeceğiz.

Ninja oyunları hem gizlilik hem aksiyon içerebiliyor. Bazı oyunlar daha çok gizliliğe ve taktiğe önem verirken bazıları ise limitsiz aksiyon sunuyor. Her ikisininn de ninjalığa çok yakıştığını söyleyebiliriz. Ninjalık konseptini farklı şekilde ele alan en iyi oyunları sizler için derledik. İşte oynayabileceğiniz en iyi ninja oyunları.

En İyi Ninja Oyunları

Aragami

Warframe

Katana Zero

Ghostrunner

Trek to Yomi

Ninja Gaiden

Shadow Warrior

Ghost of Tsushima

Sekiro: Shadows Die Twice

Mark of the Ninja: Remastered

Metal Gear Rising: Revengeance

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Aragami

Gizlilik oyunlarını sevenlerin muhakkak oynaması gereken bir yapım olan Aragami son derece basit bir mekaniğe sahiptir. Gölgeleri kullanarak ilerlediğiniz bu oyunda sessiz ilerlemek çok önemli. Gizlilik yeteneklerinizi test edebileceğiniz bu oyunu muhakkak oynamanızı tavsiye ederiz.

Warframe

Warframe’e bir ninja oyunu demek ne kadar doğru bilemiyoruz ancak ninja severlerin Warframe’e bakmaları gerekir. Zira bir looter shooter oyunu olan Warframe’de ninja benzeri robotik karakterlerle oynuyoruz. Hem ateşli silahları hem de yakın dövüş silahları kullanabildiğimiz bu oyunda saatlerin nasıl aktığını unutup gideceksiniz.

Katana Zero

Bir hasarda öldüğünüz ve bir hasarda öldürdüğünüz bir oyun olan Katana Zero piksel grafikli oyunlardan bir tanesi. Piksel grafikli oyunlar içerisinde en iyi gözüken oyunlardan bir tanesi olan Katana Zero kısa ama etkileyici bir oyun.

Ghostrunner

Siber ninja olma hayalleriniz mi var? Ghostrunner ile bu hayaller gerçek oluyor. Cyberpunk bir dünyada geçen Ghostrunner aşırı hızlı oynanışı ve aksiyon dolu yapısıyla aklınızı başınızdan alabilecek bir yapım. Reflekslerinize güveniyorsanız ve her öldünüzde hızlı bir şekilde yeniden başlamak istiyorsanız Ghostrunner tam size göre.

Trek to Yomi

Bir side scroller olan Trek to Yomi’nin ilk dikkat çeken özelliği siyah beyaz olmasıdır. Bu tercih oyunu çok daha ilgi çekici bir hale getirmiş. Dönemin ruhunu aktarmak için güzel bir yol olmuş. Genç kılıç ustası Hiroki’nin başına gelenlere tanıklık ettiğimiz bu oyun farklı bir ninja oyunu arayanlar için idealdir.

Ninja Gaiden

Klasikleşmiş ninja imgesini en iyi kullanan oyunlardan biri olan Ninja Gaiden tam bir klasiktir. Saç baş yoldurtan, aşırı zor bir oyun olması ile ünlenmiş kült bir seri olan Ninja Gaiden herkese hitap eden bir oyun değil. Ninja oyunlarıyla içli dışlıysanız, çelik gibi sinirleriniz varsa ve bu tarz oyunlarda iyiyseniz Ninja Gaiden ile yeteneklerinizi ve sabrınızı test edebilirsiniz.

Shadow Warrior 2

Kes, vur, kır, parçala. Birinci kişi bakış açısıyla oynadığımız bir oyun olan Shadow Warrior’da bir ninjadan çok ninjalık becerileri ile donatılmış bir kişiyi oynuyoruz. Absürt sahneleri ve mizahi yönü ile diğer ninja oyunlarından ayırlan Shadow Warrior keyifle oynayabileceğiniz bir yapım.

Ghost of Tsushima

PlayStation’a özel olarak çıkan, PC tarafı için sürekli beklenen bir yapım olan Ghost of Tsushima hem hikayesi ile hem de oynanışı ile kalplerimizi fethetmişti. Duygusal bir hikayeye de sahip olan Ghost of Tsushima’yı her PlayStation sahibine öneriyoruz.

Sekiro: Shadows Die Twice

FromSoftware oyunlarından bir tanesi olan Sekiro: Shadows Die Twice benzersiz bir oyun. Dark Souls serisinin yapımcılarının oyunu olan Sekiro: Shadows Die Twice hem gizlilik ile hem de aksiyon ile ilerleyebileceğiniz bir oyun. Souls formülüne gizlilik eklenen bu yapım gerçekten en zor oyunlardan bir tanesi

Hem oynanışıyla hem de zorluğuyla akıllarda yer eden Sekiro: Shadows Die Twice zor oyunları sevenler için muazzam bir yapım. Eğer Soulslike oyunlar oynadıysanız Sekiro: Shadows Die Twice’a bir göz atabilirsiniz.

Mark of the Ninja: Remastered

2 boyutlu, platform temelli bir oyun olan Mark of the Ninja: Remastered gizlilik oyunları sevenlerin ilgisini çekebilecek bir yapım. Kısa ama akılda kalıcı bir oyun olan Mark of the Ninja: Remastered gizlilik oyunu sevenlerin muhakkak oynaması gereken bir yapım.

Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Solid serisinin bir spin off’u olan Metal Gear Rising: Revengeance, hack’n’slash türünde bir oyundur. MGS 2’den tanıdığımız Raiden yıllar geçtikten sonra cyborg bir ninjaya dönüşen Raiden adeta süper güçlere sahip bir kahraman gibi.

Hızlı oynanışı, enfes diyalogları ve muhteşem ara sahneleri ile son derece özel bir oyun olan Metal Gear Rising: Revengeance cyborbg ninja temasındaki en iyi oyunlardan bir tanesidir.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Taktikselliğin ön planda olduğu, gizlilik ve strateji temelli bir oyun olan Shadow Tactics: Blades of the Shogun oldukça niş bir kitleye hitap edebilecek bir yapım. Oldukça dikkatli ilerlemeniz gereken tek kişilik bir oyun olan Shadow Tactics: Blades of the Shogun sizi gerçek bir ninja gibi hissettirecek.

Ninja oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori ninja oyunununz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.