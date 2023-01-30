Günümüzde artık İskandinav Mitolojisi pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle de "Vikings" dizisi ile popülerleşen bu olgu kısa süre içerisinde ana akımda kendine yer edindi. Bundan 10 sene önce İskandinav Mitolojisi hakkında hiçbir şey bilmezken bu dizi ve sonrasında çıkan pek çok film ve oyun sayesinde oldukça fazla şey bilir olduk.

Eğer siz de Viking temalı filmler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için en iyi Viking filmlerini sıraladık. Daha fazla Viking, savaş ve balta görmek istiyorsanız bu listemiz sizi çok mutlu edecek.

Gelmiş Geçmiş En İyi Viking Filmleri

The Vikings (1958)

The 13th Warrior (1999)

Beowulf (2007)

Valhalla Rising (2009)

How To Train Your Dragon (2010)

Thor (2011)

The Northman (2022)

The Vikings (1958)

Eğer Vikingler ile alakalı bir film izleyecekseniz ilk adresiniz 1958 yapımı The Vikings olacaktır. Kült bir film olan The Vikings, Vikingleri sinemada işleyen ilk yapımlardan bir tanesi. Eski bir film olmasına rağmen Viking ruhunu çok iyi yansıtan bu film pek çok açıdan sizi şaşırtabilir.

Tür : Aksiyon, Macera, Tarih

: Aksiyon, Macera, Tarih Oyuncular : Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine

: Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine IMDB Puanı: 7.0

The 13th Warrior (1999)

Antonio Banderas’ın başrolde oynadığı bu filmde yanlış kişiye aşık olan bir adamın hikayesini izliyoruz. Sultan tarafından diplomatik bir mesele için uzak bir Viking bölgesine gönderilen bir elçi kendini oldukça gizemli ve karmaşık bir görev içerisinde bulur.

Tür : Aksiyon, Macera, Tarih

: Aksiyon, Macera, Tarih Oyuncular : Antonio Banderas, Diane Venora, Dennis Storhøi

: Antonio Banderas, Diane Venora, Dennis Storhøi IMDB Puanı: 6.6

Beowulf (2007)

En iyi Angelina Jolie filmlerinden biri olmasa bile Viking-severler için mutlaka izlenmesi gereken bir film olan Beowulf, Anglo-Sakson destanı olan Beowulf’un sinemaya uyarlanması ile ortaya çıkmış bir yapım. Grendel isimli bir canavarı alt etmek üzere yola çıkmış bir savaşçının öyküsünü izliyoruz.

Tür : Animasyon, Aksiyon, Macera

: Animasyon, Aksiyon, Macera Oyuncular : Ray Winstone, Crispin Glover, Angelina Jolie

: Ray Winstone, Crispin Glover, Angelina Jolie IMDB Puanı: 6.3

Valhalla Rising (2009)

Türkçemize “Cennetin Kapısında” diye çevrilen bu yapımda karizmatik, usta aktör Mads Mikkelsen başrolde. Tek gözü görmeyen, dilsiz bir savaşçı esir düşmüştür. Küçük bir çocuk ile beraber tutsak edildiği yerden kaçan bu savaşçı İskandinavya'ya gitmek için bir Viking gemisine binerler ancak vardıkları yer bambaşkadır.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Mads Mikkelsen, Maarten Stevenson, Alexander Morton

: Mads Mikkelsen, Maarten Stevenson, Alexander Morton IMDB Puanı: 6.0

How To Train Your Dragon (2010)

Dilimize birebir olarak çevrilen “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmi listemizdeki en farklı eserlenden biri. Bir animasyon filmi olan bu yapım daha çok çocuklara hitap etse de yetişkinler tarafından da keyifle izlenebilir. Ailenizle keyifle izleyebileceğiniz, Vikinglerle ve ejderhalarla dolu bu yapım çocuklarınızla kaliteli vakit geçirmek için ideal bir yapım.

Tür : Animasyon, Aksiyon, Macera

: Animasyon, Aksiyon, Macera Oyuncular : Jay Baruchel (ses), Gerard Butler (ses), Christopher Mintz-Plasse (ses)

: Jay Baruchel (ses), Gerard Butler (ses), Christopher Mintz-Plasse (ses) IMDB Puanı: 8.1

Thor (2011)

En iyi Viking filmleri dediğimiz zaman aklınıza ilk olarak Thor gelmedi değil mi? Thor esasında bir Viking filmi olmaktan daha çok bir Marvel filmi olsa da İskandinav Mitolojisi’nden pek çok öğe barındırdığı için bu listede olmayı hak ediyor. Oldukça popüler bir film olduğu için muhtemelen izlemiş olabilirsiniz ancak eğer Marvel filmleri ile aranız yoksa bile Thor için bir istisna yaratabilirsiniz.

Tür : Aksiyon, Fantezi

: Aksiyon, Fantezi Oyuncular : Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman

: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman IMDB Puanı: 7.0

The Northman (2022)

Türkçeye “Kuzeyli” şeklinde çevrilen bu film son dönemde çıkmış, oldukça yeni Viking filmlerinden biri. Bu filmde babasının intikamını almaya çalışan bir Viking’in öyküsüne tanıklık ediyoruz. Oldukça basit gibi gözüken bir hikayesi olsa da The Northman görselliği ve atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken bir film. Vikinglere ve intikam hikayelerine ilginiz varsa bu filmi sakın kaçırmayın.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang IMDB Puanı: 7.1

En iyi Viking filmlerini sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki Viking filmi arayanların işine yarayacak bir liste olmuştur. Siz İskandinav Mitolojisi’ne ilgi duyuyor musunuz? Sizin favori Viking filminiz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.