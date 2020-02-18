Toca Blocks oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğitici keşif ve tasarlama oyunudur.

Toca Blocks, dünyalar yaratmanıza, içlerinde oynamanıza ve arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak veren eşsiz bir dünya inşa etmenize yardım edecek. Hayal gücünüz sayesinde sonsuz bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Kendi dünyanızı kurun ve maceralı yollara girin. Engelli parkurlar, karmaşık yarış pistleri ya da yüzen adalar yapın. Karakterlerle tanışın ve onları dünyanızda gezintiye çıkarırken eşsiz yeteneklerini keşfedin. Blokları birleştirip başka bir şeye dönüştürerek blokların nitelikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bazıları zıplıyor, bazıları yapışkan, bazıları da yatağa, elmasa ve diğer sürprizlere dönüşerek sizleri şaşırtabilir. Blokları birleştirirken size özel dokunuşlar yapın ve renklerini ve desenlerini değiştirerek büyüleyici şeyler ortaya çıkarın. Daha fazla ilham almak istiyorsanız bloklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kamera işlevini kullanarak fotoğraf çekin. Eşsiz Blocks code'larını ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlarınızdan kod alın ve dünyalarını kendinizinkine aktarın. Kalemle oluşturduğunuz blokları silgiyle de temizleyebilirsiniz. Kolay oynanış şekli ile de oyun severlerin dikkatini çeken Toca Blocks oyunu sizleri eğlendirmeyi bekliyor.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.