Yüzlerce karakter kartını biriktirerek dev bir koleksiyon oluşturacağınız ve birebir savaşlara katılarak rakiplerinizle mücadele edeceğiniz Traitors Empire Card RPG, rol oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen benzersiz bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca kahramanın yer aldığı savaş kartlarından yararlanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek ve görevleri tamamlayarak yeni kartların kilidini açmaktır.

Kart koleksiyonunuzu genişleterek savaşlarda hamle seçeneğinizi artırabilir ve karşınıza çıkan her rakibe farklı karakterlerle cevap verebilirsiniz. Oyunu dilerseniz online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca kendi klanınızı kurabilir ve arkadaşlarınızla birlikte kalabalık gruplara karşı savaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz Traitors Empire Card RPG, eşsiz savaş senaryoları ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız ücretsiz bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.