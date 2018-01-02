TRT Hayvanları Keşfediyoruz, TRT Çocuk’un 4 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı eğitici oyunlardan biri. Çocukların hayvanları tanımasına yardımcı olan oyun, çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinde geliştirilmiş. iPhone / iPad cihazınızda oyun oynayan çocuğunuz için güvenle indirebilirsiniz. Ücretsiz ve reklamsız!

Çocuklara uygun olarak tasarlanan güvenli mobil oyunlardan TRT Hayvanları Keşfediyoruz’da çocuklar dünyanın dört bir yanında yaşayan sevimli hayvanlarla empati kuruyor, hayvanların ilginç özelliklerini öğreniyor. Amazon Ormanları’ndan Serengeti Stepleri’ne, çiftlikten denizin altına kadar dünyanın her yerindeki ilginç hayvanı tanıyorlar.

TRT Hayvanları Keşfediyoruz Özellikleri: