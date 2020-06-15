Twisted Rods, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bulmaca oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceğini düşündüğüm Twisted Rods oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken renkli küpleri sıralamak ve uygun yerlerine yerleştirmek. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Twisted Rods sizleri bekliyor.

Twisted Rods oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.