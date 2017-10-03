UltraBounce, şimdiye kadar oynadığınız top zıplatma oyunlarını size unutturacak bir yapım. Kaydırma hareketleriyle topun dengesini bozmadan en üst noktaya çıkarmaya çalıştığınız bir iOS oyunu. Kolay gibi görünüyor ancak oynamaya başladığınızda kontrolü ele almanın düşündüğünüz kadar kolay olmadığını deneyimliyorsunuz.

Minimalist görsellerini oldukça başarılı bulduğum mobil oyunda beyaz renkli topu kontrolünüz altına alarak mümkün olan en üst noktaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Elbette bunu kolayca yapamamanız için özellik koyulmuş tuzaklar mevcut ancak oyunu asıl farklı kılan noktası; topun kontrolü. Top, çizerek oluşturduğunuz çubuk üzerinde sekiyor. Topun gideceği yön ve açıyı da kendiniz ayarlıyorsunuz. Parmağınızı ne kadar uzun kaydırırsanız top o kadar yükseğe sıçrıyor. Çubuğun genişliğini ayarlamak kadar açıyı da tutturmak mühim.

UltraBounce Özellikleri: