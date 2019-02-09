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Valhalla Wars 1.0.1 (ios)
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  4. Valhalla Wars - iOS İçin Strateji Oyunu

Valhalla Wars

1.0.1
ios
Valhalla Wars
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Vikingler'e kral olmaya hazır mısın?

Saldırılarını planla. Bu eşsiz strateji oyunu, ordunuz için saldırı çizgileri planlamanıza izin veriyor. Gerçek zamanlı olarak rakiplerinizi kandırabilir ve aldatabilirsiniz. Diğer oyuncuların tuzaklarınıza düştüğünü izleyin ve muhteşem stratejilerinize çaresizce yol açın.

Vikingler için onlarca eşsiz birimden oluşan bir ordu kurun. Müttefiklerinizle birlikte saldırıları planlayın ve haritada hangi stratejik pozisyonların ele geçirileceği konusunda birlikte anlaşın. Korkusuz vikinglerden, ejderhalardan, kuzgunlardan ve diğer savaş birimlerinden oluşan bir ordu toplayın. Sizi bekleyen yeni zaferler sayesinde yeni arenaların engelini kaldırın.

Etkili bir strateji geliştir, haritanın kilit noktalarını ele geçir, düşman birliklerini yok et ve düşman kampına gir. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı savaşlar ve ödüller kazanın. Yeni tip savaş birimlerinin kilidini aç, geliştir ve güçlendir.

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