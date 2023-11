Age of History oyunları oldukça kendine has ve eşsiz oyunlardır. Strateji türünün en iyi örneklerinden biri olan Age of Historynin ülkemizde de epey seveni vardır. Eğer Age of History yeterince oynadıysanız ve buna benzer bir oyun arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizler için Age of History benzeri oyunlardan bahsedeceğiz.

Age of History benzeri oyunların sayısı epey az ancak hiç yok da değil. Grand Strategy (Büyük Strateji) türündeki bir oyun olan Age of History, son derece niş bir oyuncu topluluğuna hitap ediyor. Haliyle bu tarz oyunların sayısı da epey az.

Listemizde bol miktarda Paradox Interactive firmasının oyunlarına yer verdik. Zira karmaşık strateji oyunlarını en iyi yapan firmalardan biri olan Paradox Interactive, kendine has oyunları ile tanınmıştır. Age of History benzeri oyunların çoğu da Paradox Interactive tarafından geliştirildi ya da yayınlandı. Age of History serisini seviyorsanız Paradox Interactive oyunlarına da muhakkak bir göz atmalısınız.

En İyi Age of History Benzeri Oyunlar

Victoria 3

Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Victoria 3, 2022 yılında piyasada yerini aldı. Oyuncuları ikiye bölen Victoria 3’u kimi oyuncular beğendi kimi oyuncular ise ikinci oyunun kalitesinde olmadığını savundu. Eğer Victoria 3’ü oynayıp oynamamaktan emin değilseniz Victoria 2’ye de bir şans verebilirsiniz. Ancak yenilenmiş ve güncel bir strateji oyunu arıyorsanız Victoria 3 en iyi seçenek olacaktır.

Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV (kısaca Hoi4) ülkemizde çok sevilen bir oyundur. Bir diğer Paradox Interactive oyunu olan Hearts of Iron IV, İkinci Dünya Savaşı’nı konu alır. 1936’dan başlayarak 1950’lere kadar bir ulusu yönettiğimiz bu oyun İkinci Dünya Savaşı meraklıları için eşi benzeri olmayan bir oyundur.

Savaşlara, strateji oyunlarına özellikle de İkinci Dünya Savaşı’na merakınız varsa Hearts of Iron IV’ten başka bir oyundan daha fazla keyif almanız mümkün değil. Pek çok DLC ile zenginleştirilen bu oyunun topluluğu da çok aktiftir. Pek çok mod ile oyununuzu zenginleştirebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Crusader Kings III

Bir Orta Çağ oyunu olan Crusader Kings III’te kendinizi adeta bir hanenin başında gibi hissediyorsunuz. Orta Çağ’ın bütün entrikalarının bulunduğu bu oyunda başınıza her şey gelebilir. Çok dikkatli oynamanız gereken bu oyunda alacağınız her bir karar çok önemli.

Orta Çağ’da geçen simülasyona yakın bir strateji oyunu arıyorsanız Crusader Kings III tam size göre. Özellikle de Orta Çağ oyunlarına merakınınz varsa Crusader Kings III muhteşem bir seçim olacak.

Europa Universalis IV

Bir diğer Paradox Interactive oyunu ise Europa Universalis IV’tür. Listede çok fazla bu firmanın oyunu olacağından bahsetmiştik. 1444 ile 1821 yılları arasındaki dönemi kapsayan bu oyunda bir ulus seçiyoruz ve oyunda medeniyetimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Pek çok oyunun işlemediği, dönemsel olarak daha farklı bir zaman diliminde geçtiği için strateji oyuncuları tarafından oldukça iştahla oynanan Europa Universalis IV uçsuz bucaksız bir yapım.

Imperiums: Greek Wars

Mitolojik ögelerle donatılmış sıra tabanlı bir strateji oyunu arıyorsanız Imperiums: Greek Wars’a bir göz atabilirsiniz. Kube Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Imperiums: Greek Wars, Yunan mitolojisine antik Yunan uygarlıklarına ilgisi olan herkes tarafından muhakkak oynanmalı.

Sid Meier’s Civilization VI

Age of History benzeri oyunlar içerisinde en çok bilinen yapımlardan biri de hiç şüphesiz Sid Meier’s Civilization VI (kısaca civ6) bu listenin olmazsa olmazı. Age of History’ye en çok benzeyen oyunlardan biri olan Sid Meier’s Civilization VI’da bir medeniyeti yüzyıllar boyunca kontrol edebiliyoruz.

Tıpkı Age of History’de olduğu gibi tarihin çok erken döneminden bir uygarlık seçiyoruz ve o topluluğu yüzyıllar boyunca ilerletiyoruz. Binlerce saatinizi geçirebileceğiniz bu oyunda olasılıkların sonu yok. Dipsiz bir kuyu gibi olan bu yapımı öğrenmek epey sabır istiyor. Tecrübeli strateji oyuncularına hitap eden bu yapımın oldukça kendine has bir yapısı var.

Age of History benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandan beri Age of History oynuyorsunuz? Age of History benzeri oyunlardan favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.