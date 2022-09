En İyi İskandinav Mitolojisi Temalı Oyunlar

İskandinav mitolojisine sahip oyunların sayısı her geçen gün artmakta. Genel olarak bu mitoloji artık dizilerde, filmlerde ve oyunlarda daha çok kullanılır oldu. Vikings dizisiyle birlikte bu tema ve mitoloji pek çok kişi tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de oyun severler için en iyi İskandinav mitolojisi temasına sahip oyunlarını listeledik. Valhalla’nın kapılarını aralayabileceğiniz bu oyunlara muhakkak biz göz atın.

En İyi İskandinav Mitolojisi Oyunları

Oddmar

Valheim

Ancestors Legacy

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Northgard

God of War

The Banner Saga

Assassin’s Creed Valhalla

Oddmar

Listeye bir Türk oyunu ile başlayalım. Oddmar tema olarak İskandinav mitolojisine sahip bir oyun. Mobil cihazlar için geliştirilen bu oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Fizik tabanlı bulmacaları ve iki boyutlu yapısıyla Android için en iyi platform oyunlarından biri olan Oddmar’ı mutlaka denemelisiniz.

Valheim

Son zamanlarda popülaritesi hızla artan hayatta kalma ve inşa oyunlarından biri olan Valheim çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca oyuncu tarafından oynandı. Oldukça beğenilen Valheim, adından da anlaşılacağı üzere İskandinav mitolojisinden beslenen bir oyun. Özellikle arkadaşlarınızla oynayacak bir oyun arıyorsanız Valheim’e bir şans verebilirsiniz.

Ancestors Legacy

Ekip bazlı bir gerçek zamanlı strateji oyunu olan Ancestors Legacy, stratejinin ve taktiğin çok önemli olduğu bir oyun. Viking esintileri taşıyan bir yapım olduğu için İskandinav mitolojisinden öğeler görmek mümkün.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

2017 yılında Ninja Theory tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hellblade: Senua’s Sacrifice sessiz sedasız bir çıkış yapmıştı. Kulaktan kulağa yayılan ve pek çok kişiyi derinden etkilemiş olan Hellblade: Senua’s Sacrifice bizlere oldukça farklı bir deneyim sunmuştu. Kuzey mitolojisinden çokça yararlanan bu oyun size bu mitolojinin farklı bir yüzünü de gösteriyor. Çok az oyunun size yaşatabileceği ender duyguları yaşatan bu oyunu tüm oyuncular muhakkak oynamalılar.

Northgard

Oldukça sevimli grafiklere sahip bir oyun olan Northgard, İskandinav mitolojisini temel alan bir yapıya sahip. Gerçek zamanlı strateji türünde, sevimli bir oyun arayanlar için Northgard iyi bir seçenek olacaktır. Görselliğiyle dikkat çeken bu oyunda kendi üssünüzü inşa etmeye çalışıyorsunuz.

God of War

Esasında ilk 6 oyunu Yunan mitolojisinde geçen God of War, 2018 yılında rebootlandı ve evren değiştirerek İskandinav mitolojisine geçti. God of War öylesine iyi ve başarılı bir oyun serisi oldu ki hem en iyi İskandinav mitolojisine sahip oyunları hem de en iyi Yunan mitolojisine sahip oyunları bünyesinde barındıran bir seri. 2018 yılında İskandinav mitolojisinde geçen oyun o kadar çok beğenildi ki pek çok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak gösterildi. İlk başta PlayStation 4’e özel olarak çıkarılan God of War’u konsolunuz olmadığı için deneyimleyemediyseniz artık PC’den de oynamanız mümkün.

The Banner Saga

Hikayesiyle öne çıkan bir oyun olan The Banner Saga 3 oyundan oluşan bir seri. 3 oyunluk güzel bir maceraya hazırsanız The Banner Saga’ya göz atabilirsiniz. Adeta bir Viking saga’sı olan bu oyun sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Görselliği de kendine has olan bu oyun eğer ilginizi çekiyorsa mutlaka bir şans verin.

Assassin’s Creed Valhalla

En güncel Assassin’s Creed oyunlarından biri olan Assassin’s Creed Valhalla, Origins ile Mısır mitolojisine, Odyssey ile Yunan mitolojisine bizleri götürmüştü. Şimdiyse sıra İskandinav mitolojisine geldi. İsminden de anlaşılacağı üzere Assassin’s Creed Valhalla kuzey mitolojisini ve Vikingleri bizlere anlatan bir oyun. Oldukça geniş bir dünyası bulunan Valhalla sizlere oldukça uzun süren bir hikaye anlatıyor. Yeni eklenen DLC’leri ve güncelleştirmeleri ile sürekli güncel tutulan Valhalla pek çok kişinin favori Assassin’s Creed oyunlarından biri.

Bonus: The Elder Scrolls V: Skyrim

Oyun tarihinin en önemli yapımlarından biri olan The Elder Scrolls V: Skyrim esasında direkt olarak İskandinav mitolojisi oyunu diyemeyeceğimiz bir yapım. Skyrim’in bu listede olmasının temel sebebi İskandinav mitolojisinden esintiler taşıyor olması. Skyrim’ın kendi dünyası olsa da, bu dünya kuzey mitolojisinden büyük ölçüde esinlenmiş gibi. Trailer’da sürekli olarak boynuzlu kask görmemiz, karlı ve dağlık alanların kuzey mitolojisini andırıyor olması, pek çok balta ve kılıcın Viking silahlarına benzemesi Skyrim’i bu listede anmaya yetiyor. Hala Skyrim oynamadıysanız bir an önce oynayın ve oyun dünyasında büyük bir iz bırakmış bu yapımı tecrübe edin.

İskandinav mitolojisi oyunları ile oluşturduğumuz listemiz bu kadardı. Sizin favori İskandinav mitolojisi temalı oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.