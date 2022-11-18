Assassin's Creed Valhalla Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Assassin's Creed Valhalla, 2020 yılında çıktı ve hem görselliğiyle hem de oynanışıyla bizleri etkilemeyi başardı. Oldukça iyi bir hikayeye de sahip olan bu oyunda Eivor adında bir İskandinav savaşçısını canlandırıyoruz. Pek çok oyuncu Assassin's Creed Valhalla’nın hikayesini merak ediyor. Oyunu daha iyi anlamak adına oyuncular da Assassin's Creed Valhalla’yı Türkçe oynamak istiyorlar. Peki Assassin's Creed Valhalla Türkçe yamayı nasıl indirebilirsiniz? Bu yazımızda Assassin's Creed Valhalla’nın nasıl Türkçe yapılacağını anlatacağız.

Assassin's Creed Valhalla Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Türkçe-Yama.Net internet sitesine gidin.

Assassin's Creed Valhalla Türkçe yamasının olduğu sayfaya gidin.

İndirme işleminin yapıldığı sayfaya girin.

İndirme işlemini başlatın.

İndirdiğiniz dosyaların tamamını bilgisayarınızdaki Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\games\Assassin’s Creed Valhalla dizinine kopyalayın.

dizinine kopyalayın. Değiştirme uyarısının hepsini onaylayın.

Assassin's Creed Valhalla’yı çalıştırın.

Oyununuzu artık Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Her ihtimale karşı Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\games\Assassin’s Creed Valhalla konumundaki DataPC_patch_01.forge dosyasını yedeklemeniz tavsiye edilir.

Assassin's Creed Valhalla gibi büyük bir oyunu Türkçe’ye çevirdikleri için Türkçe-Yama.Net ekibini kutluyoruz. Assassin's Creed Valhalla’yı birkaç dakika içerisinde Türkçe yapmanız mümkün.

Assassin's Creed Valhalla Hakkında

Assassin's Creed Valhalla, İskandinav mitolojisine sahip en iyi oyunlardan bir tanesi. Vikinglere dolu olan bu oyunda Norveç’ten İngiltere’ye kadar uzanan bir hikayeye tanıklık ediyoruz. 2020 yılında çıkan bir Assassin's Creed oyunundan beklediğimiz gibi oldukça iyi görsellere sahip olan bu oyunda eşsiz manzaralar bulunmakta. Birbirinden ilgi çekici mekanlar ve kişilerle karşılaştığımız bu oyun keşif yapmak isteyen oyuncular için harika bir yapım.

Assassin's Creed Valhalla oynanış olarak gizlilik ve aksiyon mekaniklerini birlikte kullanan bir oyun. Dilerseniz gizlice düşmanlarınızı ortadan kaldırabilir isterseniz de Vikinglere özgü silahlarınızı kuşanarak düşmanlarınıza saldırabilirsiniz. Özgür bir oynanış sunan Assassin's Creed Valhalla, son dönemde çıkmış en iyi oyunlardan bir tanesi.

Assassin's Creed Valhalla Türkçe yaması hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Assassin's Creed Valhalla’yı oynadınız mı? Assassin's Creed Valhalla’nın Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.