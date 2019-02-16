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Warhammer: Chaos & Conquest 0.98.86 (ios)
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  5. Warhammer: Chaos & Conquest - İOS İçin Strateji Oyunudur

Warhammer: Chaos & Conquest

0.98.86
ios
Warhammer: Chaos & Conquest
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Gerçek zamanlı strateji savaşları yapacağız.

Tilting Point imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Warhammer: Chaos & Conquest bir strateji oyunudur.

Çarpıcı grafiklere sahip olan ve zengin içeriği ile oyuncuları gerçek zamanlı strateji dünyasına götürecek olan yapım şu sıralar kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyun içerisinde kendi imparatorluğumuzu kurmaya çalışacak ve gerçek zamanlı olarak dünyanın çeşitli yerlerindeki oyunculara karşı savaşacağız.

Birbirinden farklı sınıfların yer aldığı yapımda oyuncular gözcü kulesi, kale, tapınak gibi yapılar da inşa edebilecek ve eski dünyaya giriş yaparak savaşacaklar. İmparatorluğumuz için kararlar alacağımız oyunda dileyen oyuncular ittifaklar da kurabilecek ve düşman karşısında ortak karar alabilecekler.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan Warhammer: Chaos & Conquest gerçek zamanlı bir strateji oyunudur.

İyi oyunlar dileriz.

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