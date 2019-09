Mobil platformda oyunculara başarılı bulmaca oyunları sunan Kiragames Co yeni oyunu ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.

600’den fazla bulmacanın yer aldığı Water Me Please ile akıllı telefon ve tabletlerimizde eğlenceli anlar yaşayacağız. Renkli içerikleri ile oyunculara keyifli bulmacalar sunacak olan yapımda amacımız çiçekleri sulamak olacak.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Water Me Please ile suyun çiçeklere ulaşması için karşımıza çıkan bulmacaları çözecek, çiçekleri sulayacağız. 600’den fazla farklı bulmaca eşliğinde kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda her kesimi tatmin edecek olan bir oynanış yapısı yer alıyor.

İki farklı oyun modu ile oyunculara farklı oynanış tarzları da sunan yapım ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Water Me Please 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.