Yarımada İzmir uygulaması ile hem doğa yürüyüşünün keyfini çıkarabiliyor hem de görmeniz gereken önemli noktaları inceleyebiliyorsunuz.

iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Yarımada İzmir uygulamasında Güzelbahçe, Çeşme, Seferihisar, Urla ve Karaburun bölgelerindeki tematik yürüyüş noktalarını sizlere sunuyor. Doğanın keyfini çıkarırken tarihi ve kültürel miras sayılan yerleri de görebileceğiniz uygulamada, bu bölgeler hakkında bilgileri de okuyabiliyorsunuz.

Yürüyüş ve bisiklet yolları, zeytin yolu, bağ yolu, mavi rota, pazaryerleri ve festivaller gibi kategoriler sunan Yarımada İzmir uygulamasında rotanızı takip ederken önemli noktalar butonunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Rotayı iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz, favorilerinize ekleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz uygulamayı İzmir’de yaşayanların veya ziyarete gelenlerin kullanmasını öneriyoruz. İhtiyaç duyduğunuz anlarda Acil Telefonlar butonuna tıklayarak gerekli olabilecek telefon numaralarına da kolayca ulaşabilirsiniz.