ESET NOD32 ANTIVİRUS, Linux masaüstü bilgisayarlar için en iyi antivirüs programı. Anti-malware (Casus yazılım önleme) ve harici depolama aygıtı desteği ile temel koruma sağlayan ESET NOD32 Antivirüs, Linux altında Ubuntu, Debian, RedHat, OpenSuSe, Fedora, Mandriva ile RPM ve DEB dağıtımlarının çoğunu destekliyor. ESET NOD32 Antivirüs 4 (Linux Desktop için), ücretsiz indirilebilir.

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Unix tabanlı işletim sistemlerinin popülaritesi arttıkça kötü amaçlı yazılım yazanlar Linux kullanıcılarını hedefleyen daha fazla tehdit geliştirmeye başladı. ESET NOD32 Antivirus, ortaya çıkan bu tehditlere karşı güçlü ve verimli koruma sağlar. ESET NOD32 Antivirüs, ayrıca Windows tehditlerinin yönünü değiştirme (Linux kullanıcılarını Windows kullanıcılarıyla etkileşimde olurken veya tam tersi koruma) özelliğini de içeriyor. Windows kötü amaçlı yazılımları Linux için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da bir Linux aygıtına bulaşmış kötü amaçlı yazılımın devre dışı bırakılması, yerel ağ veya internet üzerinden Windows tabanlı bilgisayarlara yayılmasını önler.

Efsanevi ESET NOD32 teknolojisi ile tamamen korunarak çevrimiçi ve çevrimdışı vaktinizin keyfini çıkarın. Linux sisteminizi kötü amaçlı yazılımlara ve platformlar arası tehditlere karşı korur. Antivirüs ve Antispyware, sistemde az yer kaplarken birinci sınıf koruma sağlar.