ESET NOD32 Antivirus 4, Linux en iyi antivirüs programıdır. 30 gün ücretsiz deneme sürümünü indirin!
ESET NOD32 ANTIVİRUS, Linux masaüstü bilgisayarlar için en iyi antivirüs programı. Anti-malware (Casus yazılım önleme) ve harici depolama aygıtı desteği ile temel koruma sağlayan ESET NOD32 Antivirüs, Linux altında Ubuntu, Debian, RedHat, OpenSuSe, Fedora, Mandriva ile RPM ve DEB dağıtımlarının çoğunu destekliyor. ESET NOD32 Antivirüs 4 (Linux Desktop için), ücretsiz indirilebilir.
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Unix tabanlı işletim sistemlerinin popülaritesi arttıkça kötü amaçlı yazılım yazanlar Linux kullanıcılarını hedefleyen daha fazla tehdit geliştirmeye başladı. ESET NOD32 Antivirus, ortaya çıkan bu tehditlere karşı güçlü ve verimli koruma sağlar. ESET NOD32 Antivirüs, ayrıca Windows tehditlerinin yönünü değiştirme (Linux kullanıcılarını Windows kullanıcılarıyla etkileşimde olurken veya tam tersi koruma) özelliğini de içeriyor. Windows kötü amaçlı yazılımları Linux için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da bir Linux aygıtına bulaşmış kötü amaçlı yazılımın devre dışı bırakılması, yerel ağ veya internet üzerinden Windows tabanlı bilgisayarlara yayılmasını önler.
Efsanevi ESET NOD32 teknolojisi ile tamamen korunarak çevrimiçi ve çevrimdışı vaktinizin keyfini çıkarın. Linux sisteminizi kötü amaçlı yazılımlara ve platformlar arası tehditlere karşı korur. Antivirüs ve Antispyware, sistemde az yer kaplarken birinci sınıf koruma sağlar.
- Antivirüs ve Casus Yazılım Önleme: Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler.
- Aygıt Kontrolü: Harici aygıtı tehdit varlığına karşı tarar.
- Çapraz Platform Koruması: Kötü amaçlı yazılımların Linux’tan Windows veya Mac bilgisayara ve tam tersi yayılmasını önler.
- Basit, Kullanımı Kolay Tasarım: Tüm önemli güvenlik bilgilerini ve eylemlerini parmaklarınızın ucuna getirir.
- Sistemde Az Yer Kaplama: Yüksek performansı sürdürür ve eski donanımlarda iyi çalışır. Son derece ufak güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf edersiniz.
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