En İyi Antivirüs Programları - İnternet gündelik yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da, bu devasa ağın içerisinde her zaman iyi niyetli içerikler ile karşılaşmıyoruz. Hali ile kullanıcıların en büyük problemlerinden birisi de hem çevrim içi hem de çevrim dışı güvenliği tehdit eden yazılımları sistemden uzak tutmak.

Zaman zaman meydana gelen güvenlik açıkları ve siber saldırılar, kullanıcıların dijital varlıklarını tehdit ediyor ve kişisel bilgilerini tehlikeye atıyor. Neyse ki bu konuda tecrübeleri yıllarla ölçülen firmalar ellerinden geleni yaparak dijital tehditlere karşı en güvenilir önlemleri alıyor ve gelişmiş yazılımlarını piyasaya sürerek virüslere karşı adeta bir koruma kalkanı oluşturuyorlar.

Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde en güvenli antivirüs programları ile karşınızdayız. Üstelik bu programlardan istediğiniz birisini sitemizden hızlı bir şekilde indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Antivirüs Programları Listesi

İşte 2020 yılında bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi antivirüs programları ve sundukları özellikler!

1- BitDefender Total Security

Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarlar için tercih edilebilecek en iyi antivirüs programlarından bir tanesi. Arka planda sistemi yormadan çalışan bu antivirüs bilgisyarınıza zarar verebilecek her türlü yazılımı elimine edebilecek kapasiteye sahip.

Programın en önemli özelliklerinden bir tanesi de ebeveyn kontrolü sunması. Bu özellik sayesinde anne ve babalar çocuklarının gelişimine zarar verebilecek içerikleri engelleyebiliyor. Uzaktan kontrol imkanı sunması sayesinde seyahatleriniz esnasında evdeki bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz.

Öne Çıkan Özellikleri:

Bankacılık işlemleri için ekstra güvenlik

Dinamik algılama teknolojisi ile tehlikeleri önceden sezebilme

Çift yönlü güvenlik duvarı

Haftalık güvenlik raporları

İstenmeyen e-posta engelleme sistemi

Güvenlik açığı taraması

2- 360 Internet Security

Kapsamlı bir antivirüs programı olarak öne çıkan 360 Internet Security ile bilgisayarınızı tam anlamıyla tarayabilir ve kötü amaçlı yazılımları sisteminizden uzakta tutabilirsiniz. Kötü niyetli kişilerin bilgisayarınıza izinsiz giriş yapmalarını engelleyen 360 Internet Security’nin en önemli özelliği son derece kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması.

Bu sayede daha önce hiç antivirüs kullanmamış kişiler bile ne yapmaları gerektiğini kolayca çözebilir. Gerçek zamanlı koruma sağlayan bu antivirüs ile internette gezinirken karşılaşacağınız tehditler anında engelleniyor. Proaktif tarama özelliği sayesinde siz daha potansiyel tehdit içeren bir web sitesine girmeden siteden uzaklaştırılıyorsunuz.

Öne Çıkan Özellikleri:

Hızlı çalışan ve sistemi yormayan yapı

Virüsleri aktif olarak engelliyor ve var olan virüsleri siliyor

Güvenli internet dolaşımı özelliği

Çevrim içi gizlilik koruma

Kullanıcı dostu arayüzü

3- Avast

En iyi antivirüs programları diye bir liste yapıp avast!‘ı dahil etmemek büyük ayıp olurdu. Dünyanın en çok kullanılan antivirüs programları arasında yer alan avast! Free Antivirus hem çevrim içi hem de çevrim dışı güvenliğinizi başarıyla koruyor.

Program tüm virüs, trojan ve diğer kötü amaçları yazılımları tarayıp daha sisteme giriş yapmadan engelliyor. Elbette daha önce sisteminize bulaşmış herhangi bir zararlı yazılım varsa avast! Free Antivirus ile bunları da temizleyebiliyorsunuz. En iyi güvenlik ve antivirüs programları arasında yer alan avast! Free Antivirus sayesinde tüm bankacılık işlemlerinizi sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikleri:

Gelişmiş antivirüs ve spyware motoru

Gerçek zamanlı koruma

Otomatik güncelleme seçenekleri

Kullanıcı dostu arayüz

Savunma kalkanı ile zararlı yazılımları önceden engelleme

Bulut tarama teknolojisi

Disk kurtarma

4- Advanced SystemCare

Advanced SystemCare her ne kadar antivirüs özellikleri taşısa da özünde o bir sistem optimize etme programı Sistemdeki hataları tespit edip bu hataları gideren bir yazılım olan Advanced SystemCare‘de aynı zamanda güvenlik analizi, casus yazılım kaldırma, hata onarma ve disk birleştirme gibi görevler de sunuluyor.

Bilgisayar optimizasyon görevlerini içermesi sayesinde Advanced SystemCare bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri her fonksiyonu sunuyor. Bu sayede hem sisteminizde antivirüs taraması yapabiliyor hem de optimizasyon ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz.

Öne Çıkan Özellikleri:

CPU ve RAM kullanımını en az seviyede tutuyor ve sisteme yük bindirmiyor

Kullanımı son derece kolay bir arayüz sunuyor

İstenmeyen toolbar’ları anında kaldırıyor

Gelişmiş virüs tarama motoru

Program kaldırma seçenekleri

Güvenlik açıklarını tespit ediyor ve bunları gideriyor

5- AVG Antivirus Free

AVG Antivirus Free’nin en önemli özellikleri arasında bulut teknolojsiyle beslenen altyapısı sayesinde en yeni virüslere dahi daima tetikte olması. Yüksek derecede koruma sunan bu yazılım tüm sistem için geniş kapsamlı bir koruma sağlıyor.

Aktif güvenlik koruması kullanıcılar daha zararlı sitelere giriş yapmadan uyarılıyorlar. Programın en dikkat çeken özelliği ise sistem kaynaklarına fazla yüklenmediği için bilgisayarı gözle görülür bi şekilde yavaşlatmaması.

Öne Çıkan Özellikleri:

Kapsamlı virüs tespit etme ve onarma sistemi

Hızlı ve akıllı tarama özelliği

Sistem kaynaklarına çok yüklenmiyor olması

Virüs ve diğer tip zararlı yazılımları tespit edip durduruyor

Güvenli olmayan siteleri anında engelliyor

Kolay kullanılabilen bir arayüz sunuyor

6- Avira Free Antivirus

İnternetteki tehlikelere karşı sisteminizi korumak için başvurabileceğiniz güvenilir yazılımlardan birisi olan Avira Free Antivirus kullanıcılara geniş yelpazede güvenlik vaat ediyor. İyi tasarlanmış arayüzü sayesinde her seviyeden kullanıcı bu yazılımı rahatlıkla kullanabilir. Karmaşık ayarları dahi basit bir dille sunan Avira Free Antivirus sayesinde bilgisayarınızı siber saldırılara karşı koruyabilir, zararlı yazılımları sisteminizden uzak tutabilirsiniz.

Aktif güvenlik duvarı sayesinde çevrimiçi güvenliğini daima korumada tutan Avira Free Antivirus, potansiyel tehdit içeren bir siteye girmeye çalışırsanız bunu otomatik olarak algılıyor ve girişinizi engelliyor. Bu sayede Avira Free Antivirus, zararlı yazılımları daha bilgisayarınıza bulaşmadan engelliyor.

Öne Çıkan Özellikleri:

Gerçek zamanlı koruma ile daima aktif güvenlik

Tek tıklama ile virüs temizliği

Basite indirgenmiş karmaşık ve güvenilir fonksiyonlar.

Kullanıcı dostu arayüzde sunulan özellikler

Reklamlara ve casus yazılımlara karşı aktif koruma

Türkçe dil desteği

7- Kaspersky Antivirus

En iyi antivirüs programları listesine adını gelişmiş fonksiyonları ve üstün güvenlik teknolojileri ile yazdıran Kaspersky Antivirüs, kullanıcılara kapsamlı bir dijital güvenlik sunuyor. Bu antivirüsü kullanarak casus yazılımları, solucanları, trojanları ve diğer kötü niyetli yazılımları engelleyebilir ve sisteminize hali hazırda sızmış olanları temizleyebilirsiniz.

Kaspersky Antivirus’ün en iyi yanlarından bir tanesi de otomatik güncelleme özelliği sunması. Bu sayede kullanıcılar yeni çıkan bir versiyonu indirip kurmakla uğramıyor, yazılım her şeyi kendisi tamamlıyor. Web adreslerini gerçek zamanlı olarak takip eden Kasperksy Antivirus, herhangi bir tehdit algıladğınıda kullanıcıyı anında uyarıyor.

Öne Çıkan Özellikleri: