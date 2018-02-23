Newton Mail, Mac kullanıcılarının favori mail programlarından.

Tüm mailler için okundu bilgisi alma, erteleme, sonra gönderme, geri alma gibi güzel özellikler sunan mail istemcisi, abonelik modelli çalışıyor. Sadece Mac değil; iPhone ve iPad, Apple Watch’da da kullanabileceğiniz mail programı, Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 ve tüm IMAP hesapları destekliyor.

14 gün ücretsiz deneme süresi sunan Mac mail programı Newton Mail, Apple Mail’de olmayan birçok özelliğe sahip. Mail okunduğunda anlık bildirim göndermesi, mailleri istenilen bir zamanda otomatik gönderme, mailleri klasörlere ayırması, kullanıcı profili çıkarması (mail gönderilen kişinin iş bilgilerinden konumuna sosyal medya hesaplarına), mailleri erteleme, yanlışlıkla gönderilen maili geri alma özelliği, iki adımlı doğrulama, aboneliklerden tek tıkla çıkma, hızlı filtreler ve klavye kısayolları (İngilizce baş harfler, Yanıtla - R gibi) sunmasıyla diğer mail programlarından ayrılıyor.