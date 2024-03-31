E-Posta Alışverişi Nasıl Çevre Kirliliğine Neden Olur? 1 Mail Kaç CO2?

Çevre kirliliğinin artmasında teknolojik buluşların da payı büyük. E-atık denilen kavram kapsamında dijital ortamda yapılan eylemler aslında büyük bir çevre kirliliğine neden oluyor. Gün içinde gönderilen veya e-posta kutunuza gelen gereksiz mailler çevreyi olumsuz etkiliyor.

Peki, nasıl oluyor da mail alışverişi çevre kirliliğine sebep oluyor. Bir mail kaç CO2 salınımına yol açıyor? Bu yazımızda detayları ile anlattık!

E-Posta Alışverişi Nasıl Çevre Kirliliğine Neden Olur?

Geçtiğimiz yıllarda İngiliz bir firmanın yaptığı araştırma sonucunda mail gönderiminin azaltılmasının çevreye büyük oranda katkı sağlayacağı ortaya kondu. OVO Energy isimli bu firmanın yaptığı çalışmada kullanıcıların her birinin günde 1 mail daha az göndermesinin 16.000 ton daha az CO2 salınımının gerçekleşmesini sağlayacağı paylaşıldı.

Özellikle iş dünyasında sık gönderilen teşekkür maillerinden tutun da tek cümlelik e-postalara kadar her bir gönderi ciddi miktarda CO2 gazının açığa çıkmasına neden oluyor.

Firmanın yaptığı bilgilendirmede Londra’dan Madrid’e yapılan 81.152 uçuşta toplam 16.433 ton gibi bir salınım yapıldığı belirtilmiş. Bu değer, İngiltere nüfusu baz alındığında herkesin günde bir mail daha az göndermesi ile dengelenebiliyor.

E-postaların karbondioksit üretmesinin temelinde ise şu gerçek yatıyor: Dijital ortamda bir e-posta karşı tarafa gönderilirken elektronik cihazlardan bazı sinyaller gönderiliyor. Bu sinyaller Wi-Fi ve kablolu bağlantılar aracılığıyla yerel santrallere iletiliyor.

Sinyaller, bağlı olduğunuz Telekom firmasının genel merkezine ulaştırılıyor. Sonrasında ise benzer bir süreç ile mailiniz alıcıya gönderiliyor. Bu sırada harcanan elektrik nedeniyle çevreye CO2 salınımı gerçekleştiriliyor.

1 Mail Kaç CO2?

Sayısal olarak baktığımızda Berners Lee’nin yazmış olduğu ‘Her Şeyin Karbon İzi’ isimli kitapta paylaşılan verilere göre spam kategorisinde değerlendirilen bir mail 0,3 gram civarında bir CO2 salınımına neden oluyor.

E-postalara eklenen görsel, video, metin dosyası gibi ekler salınımını arttırıyor. Hatta, gönderdiğiniz dosya boyutunun büyüklüğüne bağlı olarak 0,3 gramlık salınım 50 gram seviyesine ulaşabiliyor.

Bu noktada karbondioksit salınımını azaltmak için yapabileceğiniz değişiklikler arasında mail gönderimini ve alımını azaltmak bulunuyor. Özellikle spam olarak gelen e-postalara ‘dur’ demek etkili bir çözüm.

Bunun için abone olduğunuz gereksiz sitelerin aboneliğinden çıkmayı deneyebilirsiniz. Teşekkür ve tebrik maillerinde kısıtlamaya gidebilir, çevrenin korunmasına bireysel ölçekte katkı sağlayabilirsiniz.