Dünyanın En İyi Kişisel E-Posta Sağlayıcıları

Yeni bir e-posta hesabı oluşturmak söz konusu olunca çoğu kişinin kafasında Gmail, Outlook ya da Yahoo beliriyor ancak internette ücretsiz olarak e-posta hizmeti sunan çok sayıda hizmet bulunuyor. Gmail, dünyadaki en popüler hizmettir ve insanların her zaman bu hizmeti tercih etmelerinin birçok nedeni vardır.

Bu yazıda, dünyanın en iyi ve en güvenli e-posta hizmetlerini öne çıkan özellikleriyle beraber bulacaksınız. İşte, dünyanın en iyi kişisel e-posta sağlayıcıları!

1. Gmail

Gmail, dünyanın en iyi e-posta hizmetidir. 15 GB'a kadar depolama alanı ve gelen kutunuz için yüksek düzeyde güvenlik sunar. Hizmetin dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı vardır.

Gmail'de açacağınız hesaplar için dilerseniz Gmail'in etki alanı olan "@gmail.com"u kullanabilir dilerseniz de işiniz için özel bir etki alanı kullanabilirsiniz. Servis dünya çapında 72 dili ve Web, Android ve iOS platformlarını destekler.

2. Outlook.com

Microsoft'un Outlook'u, 1996'da kurulan bir hizmettir ve şu an dünyanın en iyi e-posta servislerinden biri olarak hizmet vermektedir. Outlook, 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahiptir.

Outlook'ta açacağınız hesaplar için kullanabileceğiniz etki alanları "@outlook.com" ve "@hotmail.com" ile sınırlıdır. Outlook.com'un ücretli planını kullanarak özel bir etki alanı kullanma şansınız da bulunmaktadır.

3. Zoho Mail

Zoho Mail kişisel amaçlı kullanımlar için ücretsizdir. Ücretsiz planda e-postalar için 5 GB depolama alanı ve maksimum 3 MB ek dosya limiti bulunmaktadır. Zoho Mail'de açacağınız e-posta hesaplarının etki alanı için "@zoho.com" veya özel bir etki alanı kullanılabilir.

4. Yahoo! Mail

Yahoo! Mail, başka bir ücretsiz e-posta sağlayıcısıdır. Her kullanıcı için 1 TB depolama alanı vardır. Tüm e-posta hesaplarınızı (örneğin Gmail, Outlook...) gelen kutunuza bağlayabilir ve tüm gelen kutunuzu tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Hizmet, tüm kullanıcıların POP3, IMAP ve SMTP protokollerine ücretsiz olarak erişmelerini sağlar. Yahoo'da e-posta başına maksimum ek dosya sınırı 25 MB'dir. Yahoo! Mail'de açacağınız e-posta adreslerinin etki alanı için "@yahoo.com" kullanılmaktadır.

5. AOL Mail

AOL Mail ücretsiz bir e-posta sağlayıcıdır. Sınırsız depolama alanı ve POP3, SMTP, IMAP erişimi için herhangi bir ek ücret ödemeden kullanıcılara en harika hizmeti sunar. Bu hizmeti kullanarak açtığınız e-posta adresleri için "@aol.com", "@love.com", "@ygm.com", "@games.com" veya "wow.com" etki alanlarından birini kullanabilirsiniz. AOL Mail'de e-postalar için maksimum dosya ek limiti 25 MB'dir.

6. iCloud

Bir iOS ya da Mac cihazınız var ise Apple'ın iCloud hizmeti hakkında zaten bilginiz vardır. Bu hizmet 5 GB'a kadar ücretsiz depolama alanı sunmaktadır. Ek depolama için belirli bir ücret ödeyebilirsiniz. iCloud'da yeni bir e-posta hesabı oluşturmak için bir iOS veya macOS'a ihtiyacınız vardır.

iCloud e-posta adresi için "@icloud.com", "@me.com" ya da "@mac.com" etki alanlarından birini seçebilirsiniz.

7. GMX Mail

GMX (Global Mail Exchange veya Global Message Exchange) ücretsiz bir e-posta sağlayıcısıdır. GMX.com kullanıcılarına sınırsız depolama alanı, GMX.net ise kullanıcılarına 1 GB depolama alanı sunmaktadır. GMX.com üzerinden kayıt olursanız etki alanınız "@gmx.com" olacaktır.

Hizmet SMTP, POP3 ve IMAP4 protokollerine erişim imkânı vermektedir. GMX Mail'de maksimum ek dosya limiti ücretsiz kullanıcılar için 20 MB, ücretli planı kullanan kullanıcılar için 50-100 MB arasındadır.

8. Yandex Mail

Yandex Mail tamamen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Tüm kullanıcılara sınırsız depolama alanı ve 30 MB ek dosya limiti sunar. Yandex, Rusya'da arama motoru bakımından Google'dan daha popüler bir şirkettir. Yandex'in e-posta hizmeti tüm kullanıcılarına SMTP, POP3 ve IMAP4 protokollerine erişim izni vermektedir.

Yandex Mail'i kullanarak açtığınız e-posta adresleri için etki alanı olarak "@yandex.com" kullanılmaktadır.

9. Mail.com

Mail.com ve GMX Mail aynı şirkete aittir. Mail.com'un e-posta hizmeti GMX Mail'e benzerdir. Mail.com ücretsiz bir e-posta sağlayıcıdır. Sınırsız depolama alanı ve 50 MB'a kadar ek dosya limiti sunar.

Mail.com ile ilgili en harika şey "@mail.com" ve "@email.com" gibi 200'den fazla etki alanından birini seçebilmenizdir.