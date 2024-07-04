İş ya da kişisel e-mail hesaplarına farklı sebeplerden dolayı mailler gelir. Bu mailler günlük kontrol edilmediğinde önemli mesajlar gözden kaçabilir. Özellikle alışveriş sitesi kampanyaları, marka reklamları gibi birçok e-maile bakarken önemli olanları kaçırılabilir.

Aynı zamanda her gün farklı hesapların düzenli kontrolü de imkansızdır. İletilerin tek gelen kutusunda birleştirilmesiyle kullanıcılar zaman açısından da tasarruf etmiş olur. Peki, mail yönlendirme nasıl yapılır?

Outlook’ta Mail Yönlendirme

Outlook mail yönlendirme işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

Outlook üzerinde iletilerin başka mail adreslerine yönlendirilmesi için tarayıcıdan oturum açılır.

Ekranın sağ üst tarafındaki “Ayarlar” alanına giriş yapılır.

Açılan menünün en alt kısmında konumlanan “Tüm Outlook ayarlarını görüntüle” seçilir.

Posta kısmına tıklanarak sonrasında “İletme” alanına gidilir.

“İletmeyi Başlat” seçilip hemen arkasından yeni e-posta adresine giriş yapılır.

E-postalar Outlook gelen kutusuna ulaştıktan sonra direkt girilen e-posta hesabına gönderilir.

“İletilen mesajların bir kopyasını sakla” seçeneği seçilir.

Yukarıdaki adımların ardından menünün sağ alt köşesindeki “Kaydet” butonuna basılır.

Yandex’te Mail Yönlendirme

Yandex mail adresine düşen bir e-posta başka bir adrese şöyle yönlendirilir;

İlk olarak Yandex’te oturum açılmasının ardından ekranın sağ üst köşesindeki “Ayarlar” alanın giriş yapılır.

“E-postaların işlenme kuralları” seçilip akabinde “Filtre Oluştur” sekmesine giriş yapılır.

“Uygula” bloğu üzerinde yönlendirilecek e-posta türleri seçilir.

“Eki olan ve olmayan e-postalar” ya da “Spamlar hariç tüm e-postalar” seçenekleri içerisinden uygun olan butona basılır.

“Eğer” bloğu üzerinden işleme koşulları belirlenerek “Koşul Ekle” butonuna tıklanır. Aynı zamanda bu aşamada belirtilen şartların o anda uygulanıp uygulanmaması da belirlenir.

“Şu adrese ilet” seçeneği etkinleştirildikten sonra e-postaların iletiminin gerçekleşeceği adres yazılır. İletim esnasında e-postaların kopyalarının kaydedilmesi için “İletme sırasında kopyayı kaydet” seçilir.

“Filtre Oluştur” tuşuna tıklanarak Yandex şifresi girilir. Yönlendirme yapılmak istenen e-mail adresine girilip doğrulama talimatları takip edilir.

Gmail’de Mail Yönlendirme

Gmail gelen maili başkasına gönderme işlemi için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor. Aynı adımlarla diğer mail hesabına da yönlendirme yapılabilir. Gmail mail yönlendirme şöyle yapılır;

Web tarayıcısı üzerinden Gmail’de oturum açılır.

Ekranın sağ üst kısmındaki “Ayarlar” kısmına tıklanır.

Açılır menü üzerinden “Tüm ayarları görüntüle” seçilir.

Ayarlar menüsü içerisinden “Yönlendirme ve POP/IMAP (Forwarding and POP/IMAP)” butonuna tıklanır.

Bir diğer ekranın üst tarafından “Yönlendirme adresi ekle (Add a forwarding adress)” sekmesine basılır. Metin kutusu içerisine seçilen e-posta adresi yazılır. Böylelikle Gmail’den girilen e-posta adreslerine mesajlar otomatik gönderilir.

iCloud’da Mail Yönlendirme

Mail yönlendirme işlemi iCloud’dan da yapılabilir. iCloud mail yönlendirme için takip edilecek adımlar şunlardır;

iCloud’da oturum açılıp hemen akabinde “Mail” kısmına tıklanır.

Mail bölümünde yer alan “Ayarlar” simgesine basılıp hemen sonrasında “Tercihler” alanı seçilir.

Açılan pencere üzerinden “Genel” daha sonrasında da “E-postamı İlet” seçilerek buradan metin kısmına iletilerin yönlendirileceği adres yazılır.

İletilerin kopyasının asıl hesapta kalmaması için “İletileri ilettikten sonra sil” seçilmelidir.

Yukarıdaki tüm aşamaların ardından “Bitti” butonu işaretlenmelidir.

Yahoo’da Mail Yönlendirme

Yahoo mail adresine düşen bir mesaj başka adrese şöyle yönlendirilir;