Gmail ve Yahoo Alternatifi 6 Ücretsiz E-Posta Servisi

Günümüzde en çok kullanılan ve milyarlarca kullanıcıya sahip olan Gmail, büyük ve küçük ölçekli şirketlerin dışında bireysel olarak da en popüler e-posta sağlayıcısı olma unvanını taşıyor. Bunun yanında Yahoo Mail servisi de en tanınmış global e-posta sağlayıcılarından biri. Bunların dışında bir alternatif arıyorsanız, bu rehberimizde Gmail ve Yahoo alternatifi 6 ücretsiz e-posta servisine göz atabilirsiniz.

Microsoft tarafından sunulan ücretsiz bir e-posta hizmeti olan Outlook, dünyanın ikinci en popüler ücretsiz e-posta servisi olma unvanını taşıyor. 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan hizmette @outlook.com, @outlook.com.tr ve @hotmail.com uzantılı mail adresleri oluşturabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu hesaplarınızı Windows 10 ve Office 365 ile entegre bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Almanya’nın en büyük internet servis sağlaycılarından biri olan United Internet’in bir yan kuruluşu olan GMX Mail, 1997 yılından bu yana hizmet veriyor. Aylık 11 milyon aktif kullanıcıya sahip olan serviste 1 GB dosya depolama alanı, 50 MB eklenti sınırı, IMAP ve POP desteği bulunuyor. Ayrıca, sınırsız e-posta depolama alanı sunmasıyla da dikkat çekiyor.

Listedeki en yeni e-posta servislerinden olan Zoho Mail, 2008 yılından beri hizmet veriyor. Reklamsız bir hizmet sunan servis, 9 yılda 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Ücretsiz bir e-posta servisinden beklediğiniz tüm özellikleri sunan serviste, video sohbet aracı da mevcut. Google Dokümanlar alternatifi olan Zoho Dokümanları da kullanabilirsiniz.

Apple’ın girişimi olan iCloud servisi Mac, iPad ve iPhone kullanıcılarının çoğunun kullandığı bir hizmet. E-posta hizmetinin dışında iPhone’umu bul, fotoğraflar, belgeler, iCloud Drive gibi özellikleri de bulunan iCloud, 720 milyon kullanıcıya sahip. Ancak, bunlardan kaçının e-posta olarak kullandığı net olarak bilinmiyor. Tüm iCloud kullanıcıları için ücretsiz olarak 5 GB depolama alanı sunuluyor, eğer bu alanı yükseltmek istiyorsanız ek paketler satın alabilirsiniz.

E-posta servislerinin büyükbabası olarak nitelendirebileceğimiz AOL Mail servisi 1993 yılından bu yana varlığını sürdürüyor. Yaşı sebebiyle çok büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan serviste, bu sayı son yıllarda giderek azalmaya başladı. 2006 yılında aylık 50 milyon aktif kullanıcısı bulunan ve 2010 yılında dünyanın üçüncü büyük e-posta servisi olan AOL Mail servisinin şu anki aktif kullanıcı sayısı 25 milyona düştü. Yine de alternatif olarak kullanılabilecek servislerden biri olma özelliği taşıyor.

Darknet’te en popüler e-posta sağlayıcısı haline gelen Elude, güvenlik ve gizlilik konusuna büyük önem veriyor. JavaScript kullanmayan, kayıt sırasında telefon numarası veya diğer kimlik numaralarını istemeyen serviste tüm sunucu trafiği şifreleniyor. .onion uzantılı bir adresi olduğundan yalnızda TOR tarayıcısı üzerinden Elude servisine erişebiliyorsunuz.

Peki sizin tercih ettiğiniz başka bir e-posta servisi var mı? Bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.