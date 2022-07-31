Temp Mail Nedir, Ne İşe Yarar?

Günümüzde herhangi bir uygulama ya da web sitesine girmek için neredeyse hepsinde üyelik oluşturmanız gerekecektir. Bu platformlarda genellikle bir seferlik işler için giriş yapmaktayız. Fakat bu işlem bir seferlik dahi olsa çoğunda üye olmamız gerekecektir. Üyelik işlemini hızlı bir şekilde yapsak dahi daha sonraları sürekli bu platformlar tarafından spam e-postalar alabiliriz veya veri güvenliği için kendi kişisel e-postanızı kullanmak istemeyebilirsiniz.

Peki bu daha sonraları gelecek spam mailler için ya da veri güvenliği için kişisel e-posta adresinizin paylaşmak istemiyorsanız bunun bir çözümü yok mu? Diye sorabilirsiniz. Bu içeriğimizde Temp Mail nedir, ne işe yarar? Sizler için derledik.

Temp Mail Nedir?

Bir platformda tek seferlik bir işiniz olacaksa ve üye olmak zorundaysanız ya da veri güvenliğine çok önem veriyorsanız geçici bir e-posta adresine ihtiyacınız olacaktır. Temp Mail sayesinde size 10 dakikalık geçici bir e-posta adresi vererek hem veri güvenliğini sağlamış olacak hem de sonraları istenmeyen spam e-postalardan kurtulmuş olacaksınız.

İstenmeyen e-postalar gelen maillerin altındaki “Abonelik iptal” butonundan iptal edilmektedir. Ancak birden fazla platformdan üyelik sonlandırmak oldukça vakit alan bir işlemdir. Bu nedenle tek seferlik e-posta adresi almanız sizin için oldukça faydalı olacaktır.

Temp Mail Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Temp Mail adresine gidin.

Geçici e-posta adresiniz karşınıza çıkacaktır.

E-posta adresinizin yanındaki butondan geçici mail adresinizi kopyalayın.

Daha sonra üye olmak istediğiniz web sayfasına gidin.

İlgili butona Temp Mail üzerinden kopyaladığınız geçici e-posta adresinizi seçin.

geçici e-posta adresinizi seçin. Bir doğrulama e-postası gelecektir.

e-postası gelecektir. Temp Mail sayfasına tekrar gidin.

Gelen kutusundaki e-posta doğrulama mailini açın.

E-postanızı doğrulayın.

İstediğiniz sayfada üyelik işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

gerçekleştirilmiş olacaktır. İşlem tamamlanmış olacak.

Temp Mail web sitesine giriş yapmak biraz vakit alabilir. Ancak çok kullanışlı bir web sitesidir. Bu sayede birçok işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Mobil üzerinden de bu web sitesini kullanabilirsiniz.

Söylemekte fayda var kişisel hesaplarınız için buradaki e-posta adreslerini kullanmayınız. Sanal dünyada en önemli şeylerden biri de veri güvenliğidir. E-devlet, Instagram gibi platformlarda iki faktörlü, güçlü parolalı bir hesap tercih etmeniz oldukça önem taşımaktadır.

Bu içeriğimizde geçici e-posta adresi verilen web sitesi Temp Mail nedir, ne işe yarar? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler bu web sitesini nasıl buldunuz ya da geçici e-posta adresi veren hangi siteleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.