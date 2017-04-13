Modern Combat Versus
1 numaralı mobil FPS oyunu yenilenen multiplayer desteğiyle geri döndü.
Modern Combat Versus, mobil platformda tartışmasız 1 numaralı FPS oyunu Modern Combat’ın yenisi. Elden geçirilen multiplayer deneyimi, derin hikayesi, tabii ki de etkileyici grafikleriyle serinin en iyisi olduğunu gösteriyor. Güçlü – üst seviye akıllı telefonların performansını sınamak için indirilip yüklenecek oyunlardan biri olacağı kesin.
İlk olarak iOS platformuna soft launch olarak çıkış yapan Modern Combat Versus, sınırları zorlayan bir mobil FPS oyunu olmuş. 2GB boyutunda olan oyunu iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip oynayabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Türkçe dil desteğiyle geliyor. Neden bir savaşın içerisinde olduğunuz, kimlerle mücadele ettiğiniz, nerede bulunduğunuz, görevinizin ne olduğu gibi hikayeyi anlatan ara diyalogların yanı sıra menülerin de Türkçe olması süper.
Oyunun hikayesine geçecek olursam; Güçlü kişilerin kararları sonucunda yaşanamaz hale gelen gezegeni yeniden inşa etmeyi başaran KORP adında bir grup var. İleri teknolojinin kullanıldığı, güvenliğin hat safhada olduğu devasa şehrin bir bölümünde tutsak gibi yaşamaktan isyan edip birleşerek KORP’un karşısına geçen OCTO adında bir başka grup var. Savaşmak için can atan iki grup kendi açılarından haklı nedenlerle savaşa tutuşamıyor. Sizse belirlenen konumda iki taraftan biri için stratejik karışıklık çıkarmakla görevlisiniz. Ne yapacakları belli olmayan iki grup arasından dilediğinize katılma şansına sahipsiniz.
Modern Combat Versus Özellikleri:
- 4’e 4 multiplayer savaşlarına girin ve merkezi bölgeyi kontrol altına almak için savaşın.
- Her biri eşsiz silah ve yeteneklerle donatılmış 12 uzman ajan olarak oynayın.
- Devasa büyüklükte 5 ayrı haritada savaşın.
- Daha rekabetçi liglere terfi edin ve prestijli ödüller kazanın.
- Çığır açan, sezgisel kontrollerle oynamanın keyfini sürün.
- Bir klan oluşturun veya katılın ve özel maçlara ev sahipliği yapın.
- Çarpıcı görseller ve efektler sunan konsol kalitesinde grafik deneyimi
- Güncellemelerle yeni ajan, oyun modları ve haritalar
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Gameloft
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