Call of Duty Modern Warfare 2 İnceleme: Bu Sefer Olmuş Gibi

Call of Duty markası o kadar ağır ve köklü bir marka ki her yıl kendinden bahsettirmeyi başarıyor. Bazı seneler Call of Duty’yi iyi anıyoruz bazen kötü. Call of Duty Modern Warfare 2’den önce çıkan Vanguard tam bir hayal kırıklığıydı. Ancak bu sefer işler yolunda. Modern Warfare markası geri dönmüş. Call of Duty Modern Warfare 2 oldukça iyi bir iş ortaya çıkardı diyebiliriz. Genel olarak Call of Duty Modern Warfare 2’ye olumlu duygular besliyoruz ancak kusursuz bir oyun da değil. Call of Duty Modern Warfare 2’yi başlıklar halinde inceleyip artılarını eksilerini irdeleyeceğiz. Keyifli okumalar, Call of Duty Modern Warfare 2 incelememiz başlıyor.

Giriş

Call of Duty Modern Warfare 2 çok büyük bir hype ile çıkış yaptı. Modern Warfare markasının ağırlığına yakışan bir oyunun ortaya çıkacağına emindik ancak oyunu deneyimlemeden bir şey söylemek doğru olmadı 27 Ekim 2022 tarihinde oyuncularla buluşan Call of Duty Modern Warfare 2; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yaptı. Oyunun açık beta testlerine yoğun bir ilgi gösterildi ve nihayet oyun çıkışını gerçekleştirdi.

Grafikler

Call of Duty Modern Warfare 2’nin hikaye modunu 1 dakika bile oynasanız fark edeceğiniz ilk şey realistik grafikler ve sinematik ara sahneler olacaktır. Şu ana kadar gördüğümüz en üst düzey görselliğe sahip oyun hiç şüphesiz ki Call of Duty Modern Warfare 2. Ara sahneler neredeyse film kalitesinde. Özellikle oyunun gece bölümlerindeki ışıklandırmalar, gölgeler ve atmosfer gerçekten sizi derinden etkileyecek kadar kaliteli.

Hikaye modu kadar olmasa da çevrimiçi modda da grafikler kendini belli ediyor. Özellikle de iyi bir PC’niz varsa gerçekten görsel kalitenin sizi etkilememesi mümkün değil. Tabii ki hikaye modundaki kadar gerçekçi grafikleri çevrimiçi arenada kullanmak mümkün değil ancak bir bütün olarak baktığımızda Call of Duty Modern Warfare 2 grafikler bakımından tam not alıyor.

Sesler

Call of Duty markasının çok iyi yaptığı bir şey varsa o da hiç şüphesiz zaman içerisinde ikonikleşen sesleridir. Çok basit görülebilecek sesler bile sizi oldukça iyi hissettiriyor. Çevrimiçi oyunların başlangıcında ve sonunda çıkan tematik sesler bile oyuna bağlanmanızı sağlıyor. Önceki oyunlardan duyduğumuz ve zihnimize yerleşmiş olan bazı sesleri bu oyunda da duyuyoruz. Eğer önceki Call of Duty oyunlarını oynadıysanız (özellikle de Modern Warfare olanları) ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. Yıllar önce internet kafede oynadığınız Call of Duty anılarını bir anlığına anımsamanız mümkün.

Menülerdeki ve ara sahnelerdeki müzikler de son derece başarılı. İçinde bulunduğumuz durumu yansıtan müzikler bizi atmosferin içine çok daha rahat sokuyor. Çevrimiçi mücadele için beklerken alttan alttan gelen müzik bir sonraki oyun için bizi çok güzel bir şekilde hazırlıyor. Call of Duty Modern Warfare 2 ses konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Hikaye

Call of Duty oyunlarını hikaye için oynayan kaldı mı bilmiyoruz ancak Call of Duty Modern Warfare 2 hikaye konusunda bu sefer çıtayı bir üst noktaya çekmeyi başarmış. Açık söylemek gerekirse hikaye içerik olarak çok bir şey sunmuyor. Oyunun hikayesini 6 ay sonra unutmanız mümkün ancak hikayenin aktarılışı ve sunuş biçimi size bambaşka bir deneyim sunuyor. Görsel kalite arşa ulaştığı için yaptığınız her şey sizi o an çok etkiliyor.

Hikayenin pek çok yerinde gizlilik sekansı mevcut. Her oyuncu bu sahneleri beğenmeyebileceği için oyunun gizliliğe odaklandığı yerleri beğenip beğenmemek oldukça kişisel bir yargı olacaktır. Kalite anlamında bir eksiği yok ancak yapay zekanın çok iyi olmayışı ve bir Call of Duty oyunundan gizlilik pek beklenen bir şey olmadığı için bu kısımlar sizi memnun etmeyebilir. Gizlilik oyunlarını ya da bu tarz gizli ilerlediğiniz bölümleri seviyorsanız mesele yok.

Hikaye 7-8 saatte bitirebileceğiniz bir uzunlukta. Ne çok kısa ne çok uzun, tam kararında. Pek çok oyuncu Call of Duty’yi çevrimiçi deneyim için oynasa da bu sefer tek kişilik hikaye modunu es geçmemek daha iyi olacaktır. Call of Duty Modern Warfare 2’nin hikaye tecrübesini kaçırmak istemezsiniz.

Çevrimiçi

Gelelim asıl olaya. Call of Duty Modern Warfare 2’deki en mühim kısım oyunun çevrimiçi modu. Gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki son yıllarda oynadığımız en iyi Call of Duty oyunu Modern Warfare 2 oldu. Harita çeşitliliği, dengeli oynanış, özelleştirilebilir silahlar… Kısacası bu oyunu çevrimiçi oyun modları için alıyorsanız pişman olacağınız sanmıyoruz. Call of Duty’nin o hızlı oynanışı, perk sistemi, harita yapısı size muhteşem bir çevrimiçi FPS/TPS deneyimi yaşatacak. Ne? TPS mi?

Call of Duty Modern Warfare 2’nin getirdiği en büyük yeniliklerden bir tanesi TPS modu. Artık Call of Duty’yi TPS olarak oynamanız mümkün. Call of Duty Modern Warfare 2 TPS oynamak için satın alır mısınız bilmiyoruz ancak bu oyunu TPS olarak deneyimlemek oldukça farklı bir tecrübe. Call of Duty’yi seven herkesin 1-2 saat oyunu TPS olarak deneyimlemesini tavsiye ediyoruz. Oyunu yüzlerce saat oynasınız bile oyunu TPS olarak oynadığınız anda sanki başka bir oyun oynuyormuşsunuz gibi oluyor. FPS yerine TPS oyunlarını daha çok seven kitle başka bir oyunu oynamak yerine Call of Duty Modern Warfare 2’nin TPS modundan çok keyif alabilir.

Çevrimiçi mod ile alakalı özelleştirilebilir ekipmanlara parantez açmakta fayda var. Eski Call of Duty oyunlarından da gördüğümüz bir şey olan özelleştirilebilir ekipmanlar oynayış tarzımıza göre oyunumuzu şekillendirebildiğimiz bir sistemdi. Silahlara ek parçalar takıp çıkararak geri tepmesini, şarjör değiştirme hızını, dürbününü vs değiştirebiliyorduk. Call of Duty Modern Warfare 2 ile birlikte bu sistem çok daha detaylandırılmış. Silahın her parçasına çok ince bir şekilde müdahale edip silahı kendimize göre baştan yaratabiliyoruz. Çevrimiçi oyunlardan kazandığımız tecrübe puanları ile her seviyede açılan yeni özellikleri silahlarımızda kullanmak çok keyifli. Oyuncuyu sürekli oyunda tutmak ve daha fazla özelleştirilebilir parça toplamak için oyuncuyu motive etmek çok eski bir Call of Duty taktiğidir. Yıllardır uygulanan bu sistem Call of Duty Modern Warfare 2 ile birlikte en iyi hale getirilmiş.

Fiyat Meselesi

Oyun genel hatlarıyla iyi olsa da çok büyük bir sorun var. Bu sorun oyunun kendisi ile alakalı değil. Fiyatı ile alakalı. Call of Duty Modern Warfare 2 ülkemizde 1.099,00 ₺ karşılığında satılıyor. Türkiye’de yaşayan pek çok oyuncu Call of Duty Modern Warfare 2’nin iyi bir oyun olup olmamasını değil 1.099,00 ₺ edecek kadar iyi olup olmamasını tartışıyor. Ne yazık ki pek çok oyuncu bu fiyatından dolayı oyuna erişemiyor. Açıkça söylemek gerekirse günümüz şartlarında hangi oyun 1.099,00 ₺ eder bilemiyoruz. Eğer maddi durumunuz bu oyunu karşılamaya yetiyorsa şanslısınız. Güzel bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Eğer 1.099,00 ₺ veremiyorsanız 1-2 yıl bekleyip oyunu indirimdeyken satın alabilirsiniz.

Sonuç

Call of Duty Modern Warfare 2, Vanguard rezaletinden sonra derin bir nefes almamızı sağladı. Eğer Warzone’un Battle Royale yapısı ilginizi çekmiyorsa, ücretsiz FPS oyunları ilginizi çekmiyorsa, Call of Duty benzeri oyunlarda aradığınızı bulamadıysanız, Call of Duty’nin kendine has çevrimiçi tecrübesini tatmak istiyorsanız Call of Duty Modern Warfare 2 size aradığınızı verebilecek bir yapım olmuş. Call of Duty Modern Warfare 2’nin bu yıl rakibi olması beklenen Battlefield 2042 tam bir fiyasko olduğu için meydan Modern Warfare 2’ye kaldı diyebiliriz. Astronomik satış fiyatı maalesef bu oyuna ulaşabilmemiz için en büyük engel olsa da indirim beklemek haricinde yapabileceğimiz bir şey yok.

Call of Duty Modern Warfare 2 incelememizin sonuna geldik. Oyunu almayı düşünenler için umuyoruz ki faydalı olmuştur. Siz Call of Duty Modern Warfare 2'yi beğendiniz mi? Bir sonraki Call of Duty oyunu Modern Warfare 2'yi geçebilecek mi?