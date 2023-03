Call of Duty Modern Warfare 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Call of Duty serisinde hikaye oldukça önemlidir. Özellikle Modern Warfare serisi bir döneme damgasını vurdu. FPS oyunlarında sinematik sunum nasıl yapılır denildiği zaman herkesin aklına ilk olarak Modern Warfare serisi gelir.

İlk Modern Warfare oyunu ile ortalığı kasıp kavuran Call of Duty markası 2. oyun ile çıtayı bir üst basamağa çıkarmayı başarmıştı. Hem hikaye hem de çok oyunculu mod bakımından son derece başarılı bir oyun olan Call of Duty Modern Warfare 2 günümüzde hala özlemle anılan bir oyun. Eğer siz de bu oyunu tekrardan oynamak istiyorsanız ya da seriye ilk kez başlayacaksanız Call of Duty Modern Warfare 2 Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Böylelikle oyunun hikayesini en iyi şekilde anlayabilir, oyundan daha fazla keyif alabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Call of Duty Modern Warfare 2 Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Call of Duty Modern Warfare 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Arından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Akabinde dosyanın içinden çıkan Call_of_Duty_6_Modern_Warfare_2_Turkce_Yama.exe isimli dosyayı çalıştırın.

isimli dosyayı çalıştırın. 3 kez ileri seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden “ Manuel Arama ”yı seçin.

”yı seçin. Oyunun kurulu olduğu dizine giderek iw4sp.exe isimli dosyanın bulunduğu klasörü seçin.

dizine giderek isimli dosyanın bulunduğu klasörü seçin. Onaylayın ve yükleme işlemine başlayın.

İşlem bu kadar basit. Call of Duty Modern Warfare 2 Türkçe yama bilgisayarınıza başarıyla yüklendi.

Call of Duty Modern Warfare 2 Hakkında

Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty Modern Warfare 2 ilk kez 2009 yılında piyasaya sürüldü. 2022 yılında aynı isme sahip bir Call of Duty oyunu daha çıktı ancak bu oyunla olan tek bağlantısı ikisinin de modern zamanları konu almasıdır. Geliştirici ekip “Modern Warfare” markasının ne kadar kıymetli olduğunu bildiği için bu isimden kolay kolay vazgeçemiyor. Call of Duty serisindeki en özel oyunlardan biri olan Modern Warfare 2 dönemine damgasını vurmuş oyunlardan biridir.

Call of Duty Modern Warfare 2 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur.