Web Sitelerini En Hızlı Yoldan Gezin

Opera, yenilenen motoru, kullanıcı arayüzü ve özellikleriyle kullanıcılara en hızlı ve gelişmiş internet deneyimini sunmayı hedefleyen alternatif bir web tarayıcısıdır.

En popüler web tarayıcıları arasındaki yerini korumak için altyapısını Chromium ve Blink ile güçlendiren Opera, artık tarayıcı pazarında Chrome, Firefox ve Internet Explorer'a kafa tutabilecek özelliklere sahip.

Opera'yı ilk kez bilgisayarınıza kurup çalıştırdığınız zaman değişimi doğrudan farkedebiliyorsunuz ki zaten tarayıcımızı açar açmaz yeni gelen özellikler bizleri bekliyor. Hızlı Erişim, Pano ve Keşfet adı verilen 3 farklı sekme tamamen kullanıcıların internet deneyimini geliştirmek adına tasarlanmış.

Hızlı Erişim menüsü sayesinde en sık ziyaret ettiğimiz internet sitelerini kendi isteğimiz doğrultusunda sıralayarak, istediğimiz zaman bu sitelere tek tıklamayla ulaşabiliyoruz.

Pano adı verilen bir diğer sekme sayesinde beğendiğimiz, hoşumuza giden veya daha sonra tekrar göz atmak istediğimiz internet sitelerini işaretleyerek, bu bölüm altından istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz.

Son olarak kullanıcılarla yeni buluşan sekmelerden bir diğeri olan Keşfet sayesinde filtreleyebileceğimiz farklı kategoriler altında dünya üzerindeki popüler internet siteleri tarafından yayınlanan en son haberlere ulaşabiliyoruz. Hem kategoriye göre hem de ülkeye göre filtreleme şansı bu noktada kullanıcılara sunulmuş.

Kayda değer bir diğer yenilikse Opera hesaplarınız üzerinde oturum açarak, hem masaüstünde hem de mobil versiyonlar üzerinde senkronizasyon sağlayabilecek olmamız. Bu sayede yolculuk esnasında mobil cihazımız üzerinden yaptığımız işe, bilgisayar başına geçince kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.

Tüm bu saydığımız yeni özelliklerin dışında tema desteği, eklenti desteği ve diğer tarayıcılar üzerinde yer alan klasik özelliklerin tamamına sahip olan Opera, çıtayı baya yükseltmiş gibi görünüyor.

Ayrıca sahip olduğu Turbo Modu sayesinde internet dolaşımınızı hızlandıran Opera, işlemci ve bellek kullanımı konusunda da oldukça titiz davranıyor.