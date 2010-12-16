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Opera
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Opera

46.0.2597.46 (Windows)
Opera İndir Hemen İndir

36.96 MB
Editör Puanı: 5/5
5

232 Kullanıcı: 4.1/5

4.1
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera
Opera

Alternatif Web Tarayıcısı

Can Çevrim Son güncelleme 3 saat önce

Web Sitelerini En Hızlı Yoldan Gezin

Opera, yenilenen motoru, kullanıcı arayüzü ve özellikleriyle kullanıcılara en hızlı ve gelişmiş internet deneyimini sunmayı hedefleyen alternatif bir web tarayıcısıdır.

En popüler web tarayıcıları arasındaki yerini korumak için altyapısını Chromium ve Blink ile güçlendiren Opera, artık tarayıcı pazarında Chrome, Firefox ve Internet Explorer'a kafa tutabilecek özelliklere sahip.

Opera'yı ilk kez bilgisayarınıza kurup çalıştırdığınız zaman değişimi doğrudan farkedebiliyorsunuz ki zaten tarayıcımızı açar açmaz yeni gelen özellikler bizleri bekliyor. Hızlı Erişim, Pano ve Keşfet adı verilen 3 farklı sekme tamamen kullanıcıların internet deneyimini geliştirmek adına tasarlanmış.

Hızlı Erişim menüsü sayesinde en sık ziyaret ettiğimiz internet sitelerini kendi isteğimiz doğrultusunda sıralayarak, istediğimiz zaman bu sitelere tek tıklamayla ulaşabiliyoruz.

Pano adı verilen bir diğer sekme sayesinde beğendiğimiz, hoşumuza giden veya daha sonra tekrar göz atmak istediğimiz internet sitelerini işaretleyerek, bu bölüm altından istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz.

Son olarak kullanıcılarla yeni buluşan sekmelerden bir diğeri olan Keşfet sayesinde filtreleyebileceğimiz farklı kategoriler altında dünya üzerindeki popüler internet siteleri tarafından yayınlanan en son haberlere ulaşabiliyoruz. Hem kategoriye göre hem de ülkeye göre filtreleme şansı bu noktada kullanıcılara sunulmuş.

Kayda değer bir diğer yenilikse Opera hesaplarınız üzerinde oturum açarak, hem masaüstünde hem de mobil versiyonlar üzerinde senkronizasyon sağlayabilecek olmamız. Bu sayede yolculuk esnasında mobil cihazımız üzerinden yaptığımız işe, bilgisayar başına geçince kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.

Tüm bu saydığımız yeni özelliklerin dışında tema desteği, eklenti desteği ve diğer tarayıcılar üzerinde yer alan klasik özelliklerin tamamına sahip olan Opera, çıtayı baya yükseltmiş gibi görünüyor.

Ayrıca sahip olduğu Turbo Modu sayesinde internet dolaşımınızı hızlandıran Opera, işlemci ve bellek kullanımı konusunda da oldukça titiz davranıyor.

Opera Artı Yönleri
  • + Çok çok hızlı
  • + E-posta programı
  • + Sekme desteği
  • + Şifre senkronizasyonu
Opera Eksi Yönleri
  • - Eklenti desteği az
  • osas osasoğlu
    5
    - Opera 45.0.2552.635 için osas osasoğlu dedi ki;

    opera osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas osas gibi olmuş beğenmedim

    Artı Yönleri: osas Eksi Yönleri: osas+++
    20 Mayıs 2017 Cumartesi - 13:17:07 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Ziyaretçi
    Opera 45.0.2552.635 için Ziyaretçi dedi ki;

    Opera'nın 45.sürümü muhteşem olmuş.Bu sürümde bayağı yenilikler yapmışlar.Bu gidişle tarayıcıların kralı Opera olacak.

    14 Mayıs 2017 Pazar - 22:42:12 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • ukaran10
    5
    - Opera 43.0.2442.806 için ukaran10 dedi ki;

    keşke tarayıcılarda telefondaki gibi pc versiyonunada gece modu yapsalar gözleri bozuk insanlar için harika olur neden bu olanagı düşünmüyolar pcdeki versiyonlar için anlam veremiyorum inş gece modu için pc versiyonunada eklerler

    27 Şubat 2017 Pazartesi - 04:22:47 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • muzo
    5
    - Opera 43.0.2442.806 için muzo dedi ki;

    yiğidi öldür ama hakkını yeme bu sefer gerçekten opera çıtayı yükseltmiş.

    Artı Yönleri: dahili reklam engelleme/hız/vpn/turbo modu/batarya tasarrufu Eksi Yönleri: opera'ya bellek yeterli gelmiyo hatası aldım. bir iki defa
    13 Şubat 2017 Pazartesi - 02:09:56 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • ukaran10
    5
    - Opera 42.0.2393.85 için ukaran10 dedi ki;

    admin kafa tutabilecek demişsinde bunla saydıgın tarayıcılar kafa tutamazki bu tarayıcı degil asıl onlar buna kafa tutmaya calışmalı bence yandex filan chome mozilla falan hikaye bana göre eşssiz bu opera harika bir tarayıcı birde kendine özgü vpn geldiki tadından yenmiyor şuan mükkemmel bir tarayıcı bu

    Artı Yönleri: saymakla bitmez Eksi Yönleri: yok
    20 Ocak 2017 Cuma - 01:56:31 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
447 / 1,035,629
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Opera Software

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