İnternet hayatımıza girdiğinden bu yana birçok işe yarar araçlar da beraberinde geldi. Bu işe yarar araçlardan biri de tarayıcı eklentileriydi. İnternet tarayıcıları 1992 yılında hayatımıza girmişti, o günden bugüne kadar birçok internet tarayıcısı çıktı. Bu tarayıcılar arasında en popüler olanlarından biri de Google Chrome ve Opera tarayıcılarıydı.

Google Chrome ve Opera tarayıcılarını daha elverişli kullanmak isteyen kullanıcılar için birçok eklenti de kullanıcılara sunuldu. Ancak, "Tarayıcı eklentileri güvenilir mi?" Sorusu birçok kişi tarafından sorulmaktaydı. Peki, tarayıcı eklentileri gerçekten güvenilir mi? Gelin birlikte bakalım.

Tarayıcı Eklentileri Güvenli Mi?

Tarayıcı eklentileri milyonlarca kullanıcının internetten daha faydalı yararlanması için oluşturulmuştur. Hatta birçok kullanıcı IDM Chrome eklentisini tarayıcısına ekleyerek internet üzerindeki birçok videoyu kolayca indirebilmektedir.

Ancak, tarayıcı eklentileri gerçekten güvenilir olmaya bilir. Çünkü siber korsanların insanları hacklemek için kullandıkları yöntemler her geçen gün artmakta. Bu nedenle bazı Chrome uzantılarını kullanmamanız gerekiyor.

Dünya üzerinde en çok kullanılan tarayıcılardan biri olan Google Chrome birçok uzantı bulundurmakta. Hatta, Opera gibi tarayıcılar Chrome tarayıcılarındaki eklentileri otomatik olarak kendilerini yüklemekte. Bu eklentiler söylediğimiz üzere her zaman güvenilir olmayabilir.

Eğer gerçekten güvenilir eklenti istiyorsanız o eklentinin orijinalliğine bakmanız gerekmektedir. Örneğin IDM eklentisi Chrome mağazasında iki adet bulunmakta. Bunlardan biri sahte bir diğeri gerçek.

Tarayıcı Eklentisi/Uzantısı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Öncelikle tarayıcı eklentisinin orijinal olup olmadığına bakın.

Tarayıcı izinlerine dikkat edin.

Ekleyeceğiniz uzantıların yorumlarına bakın.

Tarayıcı eklentisinin ne kadar indirildiğine bakın.

Öncelikle Tarayıcı Eklentisinin Orijinal Olup Olmadığına Bakın

Tarayıcı eklentileri ne kadar faydalı olsa dahi kötü niyetli kişiler tarafından zararlı uzantılarda üretilmektedir. Bu nedenle tarayıcı eklentisi kullanmak istiyorsanız orijinal olup olmadığını kontrol edin.

Tarayıcı İzinlerine Dikkat Edin

Tarayıcı izinleri güvenlik için çok önemlidir. Eğer bir tarayıcı uzantısı kullanmak istiyorsanız uzantının nelere erişimi olduğunu dikkat etmenizi öneririz. Çünkü herhangi bir siber saldırı gerçekleşmeden sizin verdiğiniz izinlerle birlikte verilerinize çok kolay erişilebilir.

Ekleyeceğiniz Uzantıların Yorumlarına Bakın

Birçok eklentinin yorumlar kısmında yararlı veya zararlı yorumlar olabilir. Eğer tarayıcı eklentisinin güvenilir olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorsanız yorumlara bir göz atabilirsiniz.

Tarayıcı Eklentisinin Ne Kadar İndirildiğine Bakın

Büyük oranda tehlikeli tarayıcı uzantıları az indirme sayısına sahip olmaktadır. Tabi bu durum her zaman geçerli olmasa da sizlerin tarayıcı eklentisinin güvenilir olup olmadığı hakkında fikir almanıza fayda sağlayacaktır.

Son olarak bir tarayıcı eklentisi/uzantısı kullanıyorsanız eklenti ayarları kısmında tarayıcı izinlerini kontrol edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde tarayıcı eklentileri güvenli mi? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler tarayıcı eklentileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.