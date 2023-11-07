Opera Tarayıcısına Geçiş Yapmak için 12 Neden
Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Opera'ya geçmek için nedenler neler? Bu rehberde web tarayıcısının önemli avantajlarını açıkladık.
Günümüzde çok sayıda web tarayıcısı bulunuyor. Bunlar arasında sunduğu çeştili avantajlar ve arayüzüyle Opera dikkat çekiyor. Peki, en popüler tarayıcılardan biri olan Opera'ya geçmek için nedenler neler? Bu rehberde söz konusu hizmetin sağladığı avantajları sıralayacağız.
Günümüzün popüler tarayıcıları arasında bulunan Opera, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Ücretsiz internet tarayıcıları denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Opera, kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran bazı önemli özellikler sunuyor.
Opera Tarayıcısına Geçmek İçin Nedenler
- Düşük kaynak kullanımı
- Yerleşik reklam engelleyici
- Güç tasarruf modu
- Yerleşik VPN
- Chrome eklentileri desteği
- Opera Turbo
- Hızlı arama özelliği
- Haber bölümü
- Sürüklenebilir videolar
- Özelleştirilebilir klavye kısayolları
- Bazı hizmetlere kolayca erişim
- Yapay zekâ aracı
Opera Tarayıcı Deneyimini Artıracak Yöntemler ve İpuçları
Daha iyi bir deneyim elde edilmesine imkân sanıyan Opera özellikleri neler? Hazırladığımız rehberde dünyanın en popüler web tarayıcılarından bir tanesi olan Opera'yı çok daha kullanışlı hâle getiren özelliklerini açıkladık.
Düşük Kaynak Kullanımı
Opera tarayıcısını seçmek için en iyi nedenlerden birisi düşük kaynak kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Google Chrome'un aşırı RAM tüketmesinden sonra Opera seçilebilecek en iyi tarayıcılar arasında yer alıyor. Kaynak dostu olarak nitelendirilebilecek olan Opera, cihazınızı da yormuyor.
Yerleşik Reklam Engelleyici
Kendi reklam engelleyicisiyle kullanıcılara hizmet veren Opera, reklamları engelleyerek yüzde 90'a varan oranlarla web sitelerini daha hızlı açıyor. Opera'nın en güçlü özelliklerinden birisi olan bu servisi aktif etmek için Ayarlar>Temel yolunu izlemek yeterli oluyor.
Opera Arama Geçmişi Nasıl Silinir?
İşlevsellik ve kullanılabilirlik anlamında Opera, kendini ispatlayan internet tarayıcıları arasında yer alıyor. Hızlı olması başta olmak üzere birçok özelliğinden dolayı dünyada popülerliği yakalayan bir internet tarayıcısıdır.
Güç Tasarruf Modu
Popüler web tarayıcısında yerleşik olarak bulunan güç tasarruf modu, dizüstü bilgisayarların pil ömrünün artmasına yardımcı oluyor. Böylece daha fazla kullanım süresi elde ediliyor. Pil gücü tasarrufu özelliğiyle kullanılmayan eklentiler duraklatılıyor, arka plan sekmelerinin aktiviteleri durduruluyor ve daha az etkileşim sağlanıyor.
Yerleşik VPN
Kullanıcılar için bir de VPN hizmeti sunuluyor. Tek tuşla aktif edilen VPN ile başka bir program kurmaya gerek kalmadan hızlı ve güvenli bir şekilde internette sörf yapılabiliyor. Özelliği aktif etmek için Ayarlar>Gizlilik ve Güvenlik>VPN yolunu izlemeli ve VPN'i aktifleştirmelisiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra özgür bir şekilde internette dolaşabilirsiniz.
Chrome Eklentileri Desteği
Opera eklentilerinin Google Chrome'a göre oldukça az sayıda olduğu söylenebilir. Ancak Opera söz konusu olduğunda endişeye gerek kalmıyor. Opera, Chromium alt yapısını kullandığı için Chrome'da çalışan tüm eklentileri Opera üzerinde de kullanmak mümkün oluyor.
Opera Turbo
Opera'yı cezbedici kılan özelliklerin başında gelen "Opera Turbo" internette daha hızlı dolaşmayı ve daha az veri kullanmayı sağlıyor. Böylece hem internet kotasından hem de zamanda tasarruf edilebiliyor. Özellik sol üstte yer alan menü sekmesinden aktif edilebiliyor.
Hızlı Arama Özelliği
Opera aynı zamanda hızlı arama ve erişim imkanı sunarak kullanıcıların işlerini bir hayli kolaylaştırıyor. Giriş sayfasında yer alan arama sekmesi ve hemen altında yer alan sık kullanılan siteler ile erişmek istediğiniz siteye daha hızlı ulaşabiliyorsunuz.
Haber Bölümü
Kullanıcı deneyimine önem veren Opera, giriş sayfasında bir de haber sekmesi bulunduruyor. Seçilen dilde ve kategoride haberleri buradan kullanıcılarına gösteren Opera, bu servisiyle de oldukça işe yarıyor. Daima güncellenen haberleri görüntüleyebilmek için sol üst menüde yer alan "Haberler" seçeneğine tıklamak yeterli oluyor.
Sürüklenebilir Videolar
Opera'nın işlevsel ve etkili özelliklerinden birisi ise sayfalar arasında sürüklenebilen videolar özelliği. Bu özellik ile Youtube'da ya da herhangi bir sitede izlediğiniz videoyu pop-up haline getirerek sekmeler arasında sürükleyebiliyorsunuz. Böylece video izlerken sayfada takılı kalmak yerine başka işlerinizi halledebiliyorsunuz.
Özelleştirilebilir Klavye Kısayolları
Opera aynı zamanda sunduğu kısayol tuşlarını kullanıcıların özelleştirebilmesine de sunuyor. Eğer kısayolları beğenmiyorsanız Ayarlar>Tarayıcı>Kısayollar adımlarını izleyerek "Kısayolları Yapılandır" seçeneğine erişerek dilediğiniz şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz.
Bazı Hizmetlere Kolayca Erişim
Yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarı elde eden web tarayıcısının sol kısmında bir bölüm bulunuyor. Bu bölüm üzerinden WhatsApp, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) dahil olmak üzere çeştili hizmetlere kolayca erişilebiliyor.
Yapay Zekâ Aracı
Opera Aria isimli yapay zekâ destekli bir araç sunuyor. Web tarayıcısına entegre edilen bu araç, çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olunabilmesini sağlıyor. Çok kısa süre içerisinde kapsamlı yanıtlar veren araç, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor.
Tamamen Gizlilik Odaklı Çalışan Tarayıcılar
Gizlilik odaklı tarayıcılar, kullanıcıların dijital dünyada gizli bir şekilde gezinebilmesini sağlıyor. Peki, gizlilik konusunda en başarılı olan hizmetler hangileri? Bu yazıda internet kullanıcıların çevrim içi gizliliğine önem veren tarayıcıları bir arada topladık.
Bu rehberde Opera tarayıcısı neden kullanılmalı sorusunu yanıtlayacağız. Peki, sizce en başarılı web tarayıcısı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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