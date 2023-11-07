Opera Tarayıcısına Geçiş Yapmak için 12 Neden

Günümüzde çok sayıda web tarayıcısı bulunuyor. Bunlar arasında sunduğu çeştili avantajlar ve arayüzüyle Opera dikkat çekiyor. Peki, en popüler tarayıcılardan biri olan Opera'ya geçmek için nedenler neler? Bu rehberde söz konusu hizmetin sağladığı avantajları sıralayacağız.

Günümüzün popüler tarayıcıları arasında bulunan Opera, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Ücretsiz internet tarayıcıları denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Opera, kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran bazı önemli özellikler sunuyor.

Opera Tarayıcısına Geçmek İçin Nedenler

Düşük kaynak kullanımı

Yerleşik reklam engelleyici

Güç tasarruf modu

Yerleşik VPN

Chrome eklentileri desteği

Opera Turbo

Hızlı arama özelliği

Haber bölümü

Sürüklenebilir videolar

Özelleştirilebilir klavye kısayolları

Bazı hizmetlere kolayca erişim

Yapay zekâ aracı

Düşük Kaynak Kullanımı

Opera tarayıcısını seçmek için en iyi nedenlerden birisi düşük kaynak kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Google Chrome'un aşırı RAM tüketmesinden sonra Opera seçilebilecek en iyi tarayıcılar arasında yer alıyor. Kaynak dostu olarak nitelendirilebilecek olan Opera, cihazınızı da yormuyor.

Yerleşik Reklam Engelleyici

Kendi reklam engelleyicisiyle kullanıcılara hizmet veren Opera, reklamları engelleyerek yüzde 90'a varan oranlarla web sitelerini daha hızlı açıyor. Opera'nın en güçlü özelliklerinden birisi olan bu servisi aktif etmek için Ayarlar>Temel yolunu izlemek yeterli oluyor.

Güç Tasarruf Modu

Popüler web tarayıcısında yerleşik olarak bulunan güç tasarruf modu, dizüstü bilgisayarların pil ömrünün artmasına yardımcı oluyor. Böylece daha fazla kullanım süresi elde ediliyor. Pil gücü tasarrufu özelliğiyle kullanılmayan eklentiler duraklatılıyor, arka plan sekmelerinin aktiviteleri durduruluyor ve daha az etkileşim sağlanıyor.

Yerleşik VPN

Kullanıcılar için bir de VPN hizmeti sunuluyor. Tek tuşla aktif edilen VPN ile başka bir program kurmaya gerek kalmadan hızlı ve güvenli bir şekilde internette sörf yapılabiliyor. Özelliği aktif etmek için Ayarlar>Gizlilik ve Güvenlik>VPN yolunu izlemeli ve VPN'i aktifleştirmelisiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra özgür bir şekilde internette dolaşabilirsiniz.

Chrome Eklentileri Desteği

Opera eklentilerinin Google Chrome'a göre oldukça az sayıda olduğu söylenebilir. Ancak Opera söz konusu olduğunda endişeye gerek kalmıyor. Opera, Chromium alt yapısını kullandığı için Chrome'da çalışan tüm eklentileri Opera üzerinde de kullanmak mümkün oluyor.

Opera Turbo

Opera'yı cezbedici kılan özelliklerin başında gelen "Opera Turbo" internette daha hızlı dolaşmayı ve daha az veri kullanmayı sağlıyor. Böylece hem internet kotasından hem de zamanda tasarruf edilebiliyor. Özellik sol üstte yer alan menü sekmesinden aktif edilebiliyor.

Hızlı Arama Özelliği

Opera aynı zamanda hızlı arama ve erişim imkanı sunarak kullanıcıların işlerini bir hayli kolaylaştırıyor. Giriş sayfasında yer alan arama sekmesi ve hemen altında yer alan sık kullanılan siteler ile erişmek istediğiniz siteye daha hızlı ulaşabiliyorsunuz.

Haber Bölümü

Kullanıcı deneyimine önem veren Opera, giriş sayfasında bir de haber sekmesi bulunduruyor. Seçilen dilde ve kategoride haberleri buradan kullanıcılarına gösteren Opera, bu servisiyle de oldukça işe yarıyor. Daima güncellenen haberleri görüntüleyebilmek için sol üst menüde yer alan "Haberler" seçeneğine tıklamak yeterli oluyor.

Sürüklenebilir Videolar

Opera'nın işlevsel ve etkili özelliklerinden birisi ise sayfalar arasında sürüklenebilen videolar özelliği. Bu özellik ile Youtube'da ya da herhangi bir sitede izlediğiniz videoyu pop-up haline getirerek sekmeler arasında sürükleyebiliyorsunuz. Böylece video izlerken sayfada takılı kalmak yerine başka işlerinizi halledebiliyorsunuz.

Özelleştirilebilir Klavye Kısayolları

Opera aynı zamanda sunduğu kısayol tuşlarını kullanıcıların özelleştirebilmesine de sunuyor. Eğer kısayolları beğenmiyorsanız Ayarlar>Tarayıcı>Kısayollar adımlarını izleyerek "Kısayolları Yapılandır" seçeneğine erişerek dilediğiniz şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Bazı Hizmetlere Kolayca Erişim

Yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarı elde eden web tarayıcısının sol kısmında bir bölüm bulunuyor. Bu bölüm üzerinden WhatsApp, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) dahil olmak üzere çeştili hizmetlere kolayca erişilebiliyor.

Yapay Zekâ Aracı

Opera Aria isimli yapay zekâ destekli bir araç sunuyor. Web tarayıcısına entegre edilen bu araç, çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olunabilmesini sağlıyor. Çok kısa süre içerisinde kapsamlı yanıtlar veren araç, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor.

Bu rehberde Opera tarayıcısı neden kullanılmalı sorusunu yanıtlayacağız. Peki, sizce en başarılı web tarayıcısı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.