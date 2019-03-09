Opera Tarayıcıyı Daha Eğlenceli Hale Getirecek 9 İpucu

Google Chrome ve Mozilla Firefox gibi popüler tarayıcılarla kıyasıya rekabet veren Opera, kendine has özellikleri sayesinde her zaman bir adım öne çıkmayı başarıyor. Fakat Opera, göründüğünden çok daha fazlasını sunuyor. Muhtemelen bilmediğiniz birçok özelliğe sahip. İşte Opera tarayıcıya özgü ipuçları:

1) Ekran Görüntüsü Çek ve Düzenle

Opera kullanıcıları yerleşik snapshot özelliği sayesinde tek tuş yardımıyla ekran görüntüsü alabilirler. Kenar çubuğundaki küçük kamera simgesine tıklayarak veya Ctrl + Shift + 5 kısayoluna basarak ( macOS'ta Command + Shift +5 ) basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Ekran görüntüsü aldıktan sonra görüntüyü kolayca düzenleyebileceğiniz, metinler, oklar ve çizgiler ekleyebileceğiniz bir önizleme ekranıyla karşılaşacaksınız.

2) Dark Mod

Son zamanların en çok tercih edilen arayüz görünümlerinden olan dark mod Opera'da da bulunuyor. Tarayıcıda dark moda geçmek yer imleri çubuğu, ayarlar sayfası ve daha fazlası gibi tüm temel öğeleri karanlık hale getirir. Dark modu kullanmak için Ayarlar'da 'Karanlık temasını etkinleştir' butonunu bulmanız gerekiyor.

3) Mesajlaşma Uygulamalarınıza Hızlı Erişin

Opera anlık mesajlaşma hesaplarınızı tarayıcıyla bağdaştırmanıza izin verir. Bu, konuşmalarınıza hızlıca ve Opera kenar çubuğundan erişmenizi sağlar. WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve VK dahil olmak üzere birkaç popüler servisi kenar çubuğundan kullanabilirsiniz.

Hesaplarınızı Opera'ya bağlamak için öncelikle tercih ettiğiniz platformun kenar çubuğundan erişilebilir olmasını sağlamalısınız. Bunun için Ayarlar > Kenar Çubuğunu Yönet yolunu izleyin. Ardından kenar çubuğundaki simge yardımıyla giriş yapabilirsiniz.

4) Hızlı Arama

Opera'da hızlıca bir şey aramak ya da bir sekmeye atlamak istiyorsanız bu arama kısayolunu kullanabilirsiniz. S ekme araması için Ctrl + Space tuşuna, web araması için de Alt + Boşluk tuş kombinasyonuna basarak kullanabilirsiniz. Eğer bu özellik aktif değilse Ayarlar'ı kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

5) Akıllı Metin Seçimi

Opera normal metin seçimi komut istemini birkaç eklenti ile yükseltti. Örneğin; bir döviz cinsi seçtiğinizde, Opera otomatik olarak yerel para birimine çevirir ve sonucu açılan pencerede gösterir. Opera Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin gibi kripto para birimleriyle bile uyumlu. Ek olarak, saat dilimleri ve ölçü birimlerinde de aynısını yapabilirsiniz.

6) Telefon ve Bilgisayarı Birleştirin: My Flow

Opera'yı hem bilgisayarında hem de akıllı telefonunda kullanan kişiler için, tarayıcının My Flow adlı bir süreklilik aracı vardır . My Flow, içeriği Opera Touch ve masaüstü uygulamaları arasında sorunsuz bir şekilde paylaşım yapmanıza olanak tanır. Bağlantılara, metne ve hatta görüntüleri aynı noktada buluşturabilirsiniz.

My Flow'u kullanmak için bir Opera hesabına da ihtiyacı olmayacak. Tek yapmanız gereken t elefonunuzdan bir QR kodu taramak. Hesabınız hemen oluşturulacak ve bilgisayar ile telefon arasında iletişim kurabileceksiniz.

7) Sekmeler Arasında Dolaşın

Bilgisayarınızdaki pencerelerde olduğu gibi, Ctrl + Tab kısayolunu kullanarak Opera üzerindeki sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz . Ancak Opera, en son hangi sekmeyi ziyaret ettiğinize bağlı olarak değiştirme sırasında oynamalar yaparak bu ortak işlevi bir adım öteye taşıyor.

8) Hızlı Erişim Bölümü

Opera'nın detaylı kullanımlarından biri olan Hızlı erişim sayesinde PDF dosyalarını görüntüleyebilir, ekran görüntülerini kontrol edebilir ve en çok kullandığınız sayfalara hızlıca erişebilirsiniz. Bunu kullanmak için Ayarlar'a gitmeniz gerekiyor. Daha pratik ancak detaylı bu bölüme alışmak biraz zaman alabilir.

9) Fare Hareketleri Sayesinde Daha Pratik Olun

Klavye kısayollarının yanı sıra, Opera fare hareketleriyle de uyumludur. Onları etkinleştirmek için düğmeye ihtiyacınız olacak. Bundan dolayı laptop trackpad'leri buna uygun değil.