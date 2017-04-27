Skiplagged
Skiplagged uygulaması ile en ucuz uçak biletini kolayca araştırabilirsiniz.
Skiplagged uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan en ucuz uçak biletini kolayca araştırabilirsiniz.
Uçak bileti almak istediğinizde birçok havayolu şirketi, tarayıcınıza yerleştirdiği çerezler ile fiyatları yukarılara çekebiliyorlar. Bunu aşmanın elbette yolları var fakat, farklı alternatifleri de kullanabilmeniz mümkün. Normalde direkt uçuşlar için bilet aldığınızda maliyetli olabiliyor, fakat Skiplagged uygulamasını kullanarak aktarmalı biletleri kontrol edebilir ve bu sayede normalden daha ucuza bilet satın alabilirsiniz.
Gizli şehir biletleme olarak bilinen yöntemi kullanarak sizin için en ucuz uçak biletini araştırıp bulan Skiplagged uygulaması ile seyahatlerinizi ucuza getirebilmek daha kolay hale geliyor. Eğer siz de uçak biletlerinizi ucuza getirmek istiyorsanız, Skiplagged uygulamasını mutlaka Android cihazlarınızda bulundurmalısınız.
Uygulama özellikleri:
- Diğer arama motorlarının göstermediği uçuşları bulabilme,
- Çeşitli filtreleme seçenekleri ile uçuş arama,
- Fiyatlar düştüğünde bildirim alma,
- Son dakika otel fırsatlarını takip etme,
- Gezginlerden yorumlar ve derecelendirmeler.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Skiplagged
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