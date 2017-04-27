Skiplagged uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan en ucuz uçak biletini kolayca araştırabilirsiniz.

Uçak bileti almak istediğinizde birçok havayolu şirketi, tarayıcınıza yerleştirdiği çerezler ile fiyatları yukarılara çekebiliyorlar. Bunu aşmanın elbette yolları var fakat, farklı alternatifleri de kullanabilmeniz mümkün. Normalde direkt uçuşlar için bilet aldığınızda maliyetli olabiliyor, fakat Skiplagged uygulamasını kullanarak aktarmalı biletleri kontrol edebilir ve bu sayede normalden daha ucuza bilet satın alabilirsiniz.

Gizli şehir biletleme olarak bilinen yöntemi kullanarak sizin için en ucuz uçak biletini araştırıp bulan Skiplagged uygulaması ile seyahatlerinizi ucuza getirebilmek daha kolay hale geliyor. Eğer siz de uçak biletlerinizi ucuza getirmek istiyorsanız, Skiplagged uygulamasını mutlaka Android cihazlarınızda bulundurmalısınız.

Uygulama özellikleri: