Smart Defrag5.5.1.1056
Smart Defrag kullanıcılara bilgisayarlarına bağlı sabit disklerinden en yüksek performansı almaları konusunda yardımcı olan ve bilgisayar hızlandırma, optimizasyon ve bakım işlemleri için birçok kullanışlı ek özelliğe de yer veren ücretsiz bir disk birleştirme programıdır.
Bilgisayarlarımızda bağlı olan sabit diskler, verileri belli bir alana yazarlar ve bu yazılan verileri okumak için bu alanları kullanırlar. Bilgisayarımıza dosya yükledikçe bu kullanılan veri yazma alanları dağınık bir hal alır ve bu nedenle aranan dosyalara erişim biraz daha uzun süre alır. Eğer bilgisayarınızda arşiv yapıyorsanız veya uzun süredir kullandığınız dosyalar bulunuyorsa bu tür dosyalar disk perfromansınızı düşürebiliyor. İşte Smart Defrag sayesinde bu tür nedenlerden ötürü disk performansınızın düşmesini ve bilgisayarınızın geç açılıp geç kapanmasını önleyebiliyorsunuz.
Smart Defrag temelde disk alanı üzerine yazılan dosyaları dağınık hallerinden kurtarıp bir araya topluyor ve ihtiyaç duyulduğunda bu dosyalara daha kolay ve daha hızlı erişilmesini sağlıyor. Yazılım sayesinde donanımınızdan en iyi şekilde yararlanabiliyorsunuz.
Smart Defrag sabit diskinizi birleştirebilmenin yanında disk temizleme işlemini de gerçekleştirebiliyor ve bilgisayarınızı yavaşlatan çöp dosyaları tespit ederek bu dosyaları silebiliyor. Böylece zahmetsizce disk alanınızdan boş yer kazanabiliyor ve diskinizi yavaşlatan öğelerden kurtuluyorsunuz.
Smart Defrag, Windows 8.1 kullanıcıları için Metro uygulamalarını birleştirebiliyor ve bu uygulamalara daha hızlı erişim yapabilmenizi mümkün kılıyor. Bütün arayüzü Türkçe olan Smart Defrag kolay ve anlaşılabilir bir kullanım sunmakta.
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5- Smart Defrag 4.2.0.816 için CapScroLL dedi ki;
IObit Programları herzaman iyiArtı Yönleri: Hızlı,Güvenilir,Bedava,Resmi Sitesinden Tamindir'e yönlendirilmesi... Eksi Yönleri: Yok
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Smart Defrag 4.1.0.741 için ferhat baba dedi ki;
deniycem bakacam 30 karekter nerden bulacam
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5- Smart Defrag 3.3.0.384 için yusufergun.1 dedi ki;
Ulan bu programı indirmek için IO bit in sitesine giriyorum onlar da size yönlendiriyor.Halbuki google aramada direk sitenize tıklasam bu kadar tantanaya gerek kalmazdı :D
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5- Smart Defrag 3.1.0 için Ziyaretçi dedi ki;
Gerçekten harika bir program.Çok güzel bi program.Artı Yönleri: Ücretsiz Hızlı Eksi Yönleri: Yok
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5- Smart Defrag 2.7.0.1165 için Ziyaretçi dedi ki;
teşekkürler .................................................
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe ispanyolca italyanca Almanca İngilizce Rusça Japonca Bulgarca Fransızca
- Geçen Hafta / Toplam:
- 696 / 307,245
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- IObit
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