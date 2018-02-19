En İyi 10 Sistem Bakım Aracı

Bilgisayarınızda maksimum performans almak istiyorsanız, sürekli bakım yapmanız gerekiyor. Gereksiz verileri temizleme, sürücüleri güncel tutma, zararlı yazılımlara karşı koruma derken bu iş gözünüzde büyüyebilir fakat bu makalemizde sunduğumuz araçlar sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her şeyi kolaylıkla yapabileceksiniz. İsterseniz gelin en iyi 10 sistem bakım aracını birlikte inceleyelim.

1. PC Temizleme Araçları

Bilgisayarınızda önbellek, geçici dosyalar, hata günlükleri vb. dosyalardan temizleyerek performansını dengede tutabilirsiniz. Bu tür dosyaları düzenli olarak temizlemediğinizde, boyutu onlarca GB’a kadar çıkarak fazla yer kaplayabilir. Bunun sonucunda da çeşitli yazılım hataları ve sistem yavaşlamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

CCleaner uygulaması, bu alanda en popüler araçların başında yer alıyor. Hangi verileri silmek istediğinizi kendiniz seçebiliyor ve önemli bir şey silme korkusunu yenebiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz diğer temizleme araçlarına da göz atabilirsiniz.

2. Birleştirme Araçları

Sabit diskinizde yer alan bir dosyaya erişmek istediğinizde, dosya rastgele parçalara ayrılıyor ve sabit diskinizde bir verinin bulunmasını zorlaştırıyor. Yeni bir dosyayı her açtığınızda daha fazla zamana ihtiyacınız oluyor, yani sisteminiz yavaşlıyor.

Windows’ta varsayılan olarak sunulan Disk Birleştirme aracı mevcut, ancak bunun yerine alternatif araçlar arıyorsanız Defraggler uygulamasını deneyebilirsiniz.

3. Otomatik Sürücü Güncelleme Araçları

Bilgisayarınızın donanım sürücülerini güncel tutarak, aygıtlardaki performans kaybını en aza indirebilir ve daha düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Sürücü güncelleme işlemini manuel olarak yapabilmeniz de mümkün, fakat bu gerçekten zahmetli bir iş haline gelebiliyor. Bunun yerine driver güncelleme araçlarını kullanarak en güncel sürücüleri anında bulabilir ve yükleyebilirsiniz.

IObit tarafından geliştirilen Driver Booster uygulaması bu konuda gerçekten işini hakkıyla yapan araçlardan biri diyebilirim. Sürücüleri otomatik olarak güncelleyen ve bozuk sürücüleri onaran aracı denemenizi tavsiye ediyoruz. Bunun yerine alternatif driver güncelleme araçlarını deneyebilirsiniz.

4. Program Kaldırma Araçları

Bilgisayarınıza yüklediğiniz bazı programlar, kayıt defteri girişleri oluşturmanın yanında ek olarak birçok dosyayı da oluşturabiliyor. Programı normal yollarla bilgisayarınızdan kaldırsanız bile kalıntılar hala yerinde duruyor olacaktır. Artık dosyalar da zamanla biriktiğinde sisteminizde yavaşlamalara ve depolama alanının dolmasına neden oluyor. Bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, IObit Uninstaller uygulamasını deneyebilirsiniz.

5. Antivirüs Programları

Kötü niyetli kişiler tarafından geliştirilen ve gizliliğinizi tehdit eden zararlı yazılımlarla baş etmek gerçekten zorlu bir durum. Tespit edildikten sonra farklı bir şekilde tekrar karşımıza çıkan ve sürekli geliştirilen zararlı yazılımlarla mücadele etmek için başarılı bir antivirüs uygulamasından yardım almak gerekiyor. Bu konuda da sizlere tavsiyemiz, hem ücretsiz hem de güvenilir bir antivirüs yazılımı olan Avast’ı kullanmanız yönünde. Alternatif olarak kullanabileceklerinizi de listeye ekleyelim.

6. CPU ve GPU İzleme Araçları

Aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalıyorsanız, bunun çok ciddi bir durum olduğunu tekrar hatırlatalım. Veri bozulmaları, donanım parçalarının zarar görmesi gibi sonuçlar doğuran ısınma sorununda başrolü CPU ve GPU bileşenleri paylaşıyor.

HWMonitor adlı sıcaklık izleme aracıyla CPU ve GPU’nun mevcut sıcaklıklarını ve maksimum sıcaklıklarını takip edebilirsiniz.

7. Disk Alanı Analiz Araçları

Bilgisayarınızda depoladığınız verilerin neler olduğunu bilmek, bilgisayarınızı temiz tutmanıza ve istenmeyen verilerden arındırmanıza yardımcı olacaktır. Disk alanı analiz araçları da bilgisayarınızı tarayarak, kullanışlı bir veri ağacını sizler için sunan faydalı araçlar olarak öne çıkıyor. WinDirStat uygulamasını bu konuda sizlere yardımcı olması için tavsiye edebilirim.

8. Sabit Disk Sağlığı İzleme Araçları

Sabit disklerin ömrü sınırlıdır ve kolayca hasar görebilir ya da zamanla bozulabilir. Bu nedenle, sabit diskinizde bulunan verilerin önemli olanlarını yedeklemenizi de ayrıca tavsiye ediyoruz. Sabit diskinizin sağlığını kontrol etmek için de CrystalDiskInfo uygulamasını indirebilirsiniz. Sabit sürücünüzün sağlığını özetleyen uygulama, herhangi bir sorun olup olmadığını da size bildiriyor.

9. Sistem Bilgi Araçları

CPU, GPU, RAM, anakart ve sabit disk gibi donanım bileşenlerini tanımak açısından, sistem bilgisi gösterme uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Hız, marka ve model, tür gibi kapsamlı özellikleri sizlere bildiren bu uygulamalar, bilgisayarınızın donanımında değişiklik yapmak istediğinizde sizlere büyük kolaylık sağlayacağı gibi çeşitli sorunların çözümünde de faydalı olacaktır. Bu kategoride sizlere tavsiyemiz de Speccy uygulamasını kullanmanız yönünde olacak.

10. Hepsi Bir Arada Yardımcı Uygulamalar

Yukarıda sıraladığımız araçlar işlerini gerçekten başarılı bir şekilde yapıyor. Fakat, tek tek bunları kullanmak yerine hepsi bir arada olan araçları kullanmak isterseniz bunun için de sizlere aşağıdaki uygulamaları tavsiye ediyoruz.