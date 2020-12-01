NIUBI: Masaüstü ve Laptop için Ücretsiz Disk Yönetimi Programı

Eğer veri kaybı ya da yetersiz alan gibi çeşitli sorunlardan ötürü en iyi disk yöneticisi programının hangisi olduğunu aramaya başladıysanız, NIUBI Partition Editor sunduğu gelişmiş özelliklerle birlikte ihtiyaçlarınızın hepsine yardım eli uzatıyor. Bu rehberimizde programın sunduğu gelişmiş özellikleri yakından inceleyeceğiz.

NIUBI Partition Editor Nedir?

NIUBI Partition Editor Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz bir disk yöneticisi programı olarak öne çıkıyor. Üstelik bu yazılımda herhangi bir reklam ya da eklenti de bulunmuyor ve tamamı ile sade bir kullanım imkanı sunuyor.

Peki NIUBU Partition Editor Free Edition'ı rakiplerinden öne çıkaran özellikler hangileri?

- Sürücü Yeniden Boyutlandırma

Herhangi bir veri kaybına endişe vermeden sürücülerinizi küçültün, genişletin, taşıyın ya da birleştirin.

- Sürücü Yönetimi

Yeni bir sürücü oluşturun, silin, biçimlendirin, etiketini ve harfini değiştirin ya da aktif bölümü düzenleyin.

- Sürücü Bölümü Değiştirme

MBR diskini GPT'e dönüştürün ya da NTFS diskini FAT32'e çevirin.

- Klonlama ve Taşıma

Verilerinizi yedeklemek ya da taşmak istiyorsanız klonlama ve taşıma araçlarından faydalanın.

- Sistem Optimizasyonu

Programda yer alan araçlardan faydalanarak dosya sistem hatalarını düzeltin, bozuk sektörleri tarayın, diskinizin özelliklerini görüntüleyin.

- Veri Güvenliği

Yine programdaki araçlardan faydalanarak sürücülerinizi gizleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en popüler ücretsiz disk yöneticisi olan NIUBI Partition Editor, sürücülerinizi optimize edebilmek için küçültme, genişletme ve birleştirme gibi imkanlar sunuyor. Bu sayede sistemdeki veri hatalarını düzeltebilir ya da bilgisayarınızın performansını artırmak için sürücüleri birleştirebilirsiniz.

Ayrıca verileri taşımaya, silmeye, biçimlendirmeye, gizlemeye, dönüştürmeye ya da taramaya olanak sunan pek çok yardımcı aracı da bünyesinde bulunduruyor. Programı hemen indirmek için ise bu adresi tıklayabilirsiniz.

Neden NIUBI Partition Editor'u Tercih Etmelisiniz?

- Sanal Mod

İstediğiniz işlemleri gerçekten uygulamadan önce sanal mod ile önizleme yapabilirsiniz. Eğer istediğiniz sonucu alırsanız, uygula tuşuna basarak, değişiklikleri gerçekten uygulayabilirsiniz.

- 1 Saniyede Geri Dönme

Disk düzenleme işleminde herhangi bir aksaklık yaşamanız durumunda, bilgisayarınızı 1 saniye içinde eski haline döndürebilirsiniz. NIUBI isterseniz bunu sizin için otomatik olarak uygulayabilir.

- Tamamen Ücretsiz!

​Programın Free Edition varyantı tamamı ile ev kullanıcılarına hitap ediyor ve herhangi bir reklam ya da eklenti olmaksızın yüzde yüz ücretsiz kullanım imkanı sunuyor.

- Kolay ve Basit Kullanım!

Eğer sıfırdan başlıyorsanız ve bu durumdan endişe ediyorsanız, NIUBI Partition Editor'un basit arayüzü kolay kullanım imkanı sunuyor.

- Hepsi Bir Arada!

İyi bir disk yöneticisinden aradığınız tüm işlevler ve yan araçlar tek bir programda!

- Son Derece Hızlı!

Benzersiz algoritmalardan yararlanan bu program rakiplerine göre yüzde 30 ila yüzde 300 arasında daha hızlı.

Free Edition'ın Diğer Sürümlerden Farkı Ne?

Eğer yalnızca bir ev kullanıcısı iseniz herhangi bir ödeme yapmadan Free Edition'ı kullanmaya başlayabilir ve tamamen ücretsiz disk yönetimi araçlarından faydalanabilirsiniz. Öte taraftan profesyonel kullanıcı iseniz ve daha ayrıntılı araçlara ihtiyaç duyuyorsanız diğer sürümlere göz atmak isteyebilirsiniz.

- Free Edition, Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP işletim sistemi ile çalışan ev bilgisayarlarında kullanıma uygundur.

- Professional Edition, aynı sürümleri destekler ancak ticari kullanım için de uygundur. Aynı zamanda 1 Saniyelik Geri Alma ve Ön Yükleme Ortam Oluşturucusu araçlarını da sunar.

- Server Ediion, Professional Edition'ın tüm özelliklerini kapsar ancak Windows Server 2019 / 2016 / 2012 / 2011 / 2008 / 2003 üzerine de kurulabilir.

- Enterprise Edition, hem bilgisayarlara hem de sunuculara kurulabilir. Sınırsız kurulumu destekler.

Kısaca NIUBI, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi disk birleştirme programı olarak karşımızda duruyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederiz.