Twitch(Android)
Android için Oyun Yayını Takip Uygulaması
Twitch mobil uygulamasıyla canlı yayın yapabilir, oyun yayınlarını izleyebilirsiniz
Ünlü oyun yayın servisi Twitch resmi mobil uygulamasını yayınladı.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu uygulama Twitch izleme işini gerçekleştirmenize olanak sağlarken telefon ve tabletleriniz aracılığıyla canlı yayın yapmanıza imkan veriyor. Sevdiğiniz Twitch yayınlarını bu uygulama aracılığıyla bilgisayarınıza ihtiyaç duymadan bulup takip edebilir, yayın esnasında sohbetlere katılabilirsiniz.
Twitch içinde binlerce oyun yayınının yanısıra e-spor etkinliklerine, dev oyun firmaları tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlara ve özel programlara yer veriliyor. Twitch uygulaması ile nerede olursanız olun bu yayınları izleyebiliyorsunuz. Uygulamada gece daha rahat kullanım için koyu mod bulunuyor, tek dokunuşla telefon veya tabletinizden canlı yayın yapmaya başlayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Twitch Interactive, Inc.
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