Twitch'te Kullanıcı Adımı Nasıl Değiştirebilirim?

Pek çok kişinin bildiği üzere Twitch Dünya’nın en büyük canlı yayın platformlarından biri. Pek çok kişi Twitch’e girip canlı yayınlar izliyor, hatta canlı yayınlar açıp kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Pek çok kullanıcı da izledikleri yayıncıların chat’ine yazarken ya da bağış atarken Twitch kullanıcı adını kullanıyor. Bu platformda sizi temsil eden en önemli şey tabii ki kullanıcı adınız. Kendi tarzınızı, mizacınızı ve kişiliğinizi göstermek için sizi yansıtan bir kullanıcı adına sahip olmak oldukça önemli. Eğer siz mevcut Twitch kullanıcı adınızdan memnun değilseniz kolayca değiştirmeniz mümkün. Aşağıdaki adımları takip ederek bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde Twitch kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.

Twitch Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle https://www.twitch.tv/ adresini ziyaret edin.

Ana sayfada sağ üst kısımda avatarınızın bulunduğu yere tıklayın.

Açılan sekmede “Ayarlar” yazan yere tıklayın.

Açılan sayfada kullanıcı adınızın yazdığı yerin devamındaki düzenleme anlamına gelen kalem simgesine tıklayın.

Yeni kullanıcı adınızı girin.

İşlem tamam.

Yukarıdaki basit adımları tamamlayarak siz de Twitch’deki kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfa üzerinden görünen adınızı da değiştirmeniz mümkün. Kullanıcı adınızın altında bulunan “Görünen Ad” kısmından bu kısmı da güncelleyebilirsiniz. Profilinizde gözüken afişi, biyografiyi ve daha pek çok şeyi bu sayfa üzerinden güncelleyebilirsiniz. İşte Twitch’te kullanıcı ve görünen adınızı değiştirmek bu kadar kolay.

Kullanıcı adınızı değiştirdiğinizde dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus var.

Kullanıcı adınızı 60 günde 1 defa değiştirebilirsiniz.

Daha önce kullandığınız isim 6 ay sonra kullanıcı adları havuzuna geri bırakılacaktır. Değiştirdiğiniz ismi 6 ay içerisinde tekrar kullanmanız mümkün değil.

Kullanıcı adınız değiştiriği zaman kanalınızın URL’sinin de değişeceğini unutmayın. Daha önce kanalınız ve profiliniz için verdiğiniz linkler muhtemelen artık kullanılamaz olacaktır.

Twitch kullanıcı adı değiştirme ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Sizin Twitch’deki kullanıcı adınız ne? Twitch’deki kullanıcı adınızı hiç değiştirdiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.