Dünya üzerinde binlerce yayıncının yayın yaptığı platform Twitch, birçok rakibine kıyasla lider konumda. Öyle ki bir zamanlar para aklama konularıyla gündeme gelen Twitch, hala ilk sıralarda bulunuyor. Biz de sizler için Twitch video indirme nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.

Twitch Video İndirme Nasıl Yapılır?

Internet Download Manager programını cihazınızı kurun.

Tarayıcı üzerinden eklentiyi etkinleştirin.

Twitch’i açın.

İndirmek istediğiniz video’yu açın.

Internet Download Manager simgesine dokunun.

Video kalitesini seçin.

İndir seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Internet Download Manager internet üzerinde bulunan birçok videoyu indirmenize yaramaktadır. İstediğiniz platform üzerinden ücretsiz bir şekilde video indirebilirsiniz.

Fakat ücretsiz kullanımı ise 1 ay olduğundan dolayı ücret ödemeniz gerekiyor. Eğer program kullanmak istemiyorsanız farklı yollara başvurabilirsiniz. İsterseniz bu yollardan en sık kullanılana beraber bakalım.

Twitch Video İndirme (Programsız)

Twitch uygulamasını açın.

İndirmek istediğiniz video’nun linkini kopyalayın.

Twitch Online Downloader sitesine gidin.

sitesine gidin. Kopyaladığınız linki ilgili kısma yapıştırın.

DOWNLOAD seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Twitch üzerinde binlerce yayıncı bulunuyor ve milyonlarca kişi bu yayıncıları izliyor. Yayın arasında birçok eğlenceli olay gerçekleşiyor. İnsanlar bu eğlenceli durumları kaydetmek istiyor. Bu sebepten ötürü Twitch video indirme seçeneği devreye giriyor. Yukarıdaki web sitesi sayesinde hızlı bir şekilde dünyanın en iyi platformundan video indirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sıklıkla kullanılan yayın platformu Twitch’den video indirme nasıl yapılır? sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizlerin kullandığı platform hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca YouTube MP3 dönüştürme nasıl yapılır? Başlıklı içeriğimize göz atabilir ve saniyeler içinde YouTube videolarını MP3 olarak değiştirebilirsiniz.