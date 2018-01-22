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  4. 10 Bin Liralık MP3 Çalar İnceledik! - CES 2018 Özel

10 Bin Liralık MP3 Çalar İnceledik! - CES 2018 Özel

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Tamindir.com olarak yerinde takip ettiğimiz CES 2018 teknoloji fuarında, izlenimlerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün, fuarın belki de en ilginç ürünü olan Astell&Kern marka MP3 çalar incelemesi ile karşınızdayız. 10 bin lirayı aşan fiyatıyla dünyanın en pahalı MP3 çaları ünvanını elinde bulunduran cihaz aynı zamanda CES 2018 fuarının en iyi inovasyon ürünü ödülünün de sahibi oldu. Peki, fiyatıyla hayrete düşüren bu MP3 çaların özellikleri neler? Cevabı videomuzda.

10 Bin Liralık MP3 Çalar: Astell&Kern SP1000

Ürettiği yüksek çözünürlüklü ses sistemleriyle bilinen Astell&Kern, CES 2018 kapsamında yeni MP3 çalarını görücüye çıkardı. Oldukça kalın bir görünüme sahip olan SP1000, gerek tasarımıyla gerekse özellikleriyle alışık olduğumuz MP3 çalar çizgisinden bir hayli uzakta. Fakat malzeme kalitesi ve işçilik olarak kesinlikle premium bir hava verdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

astell kern SP1000

Astell&Kern, yeni taşınabilir müzik çalarında son dönemde birçok cihazda görmeye alıştığımız USB Type-C portunu kullanmayı tercih etmiş. Önceki modellere kıyasla çok daha hızlı şarj olan SP1000, yaklaşık 8 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor. 32bit kalitede yüksek çözünürlükte şarkılar dinleyebileceğiniz MP3 çalara 2TB'a kadar da HDD bağlayabiliyorsunuz. Cihazda 3.5mm kulaklık çıkışının yanı sıra, 2.5mm'lik ayrı bir balanced çıkışı da bulunuyor. Ayrıca eğer uygun kulaklığınız yada kablolarınız varsa Hi-Fi sisteminize de bağlantı yapabiliyorsunuz.

Astell Kern CES

Gorilla Glass ekranıyla çizilmelere karşı dayanıklı olan cihaz, işletim sistemi olarak Android kullanıyor. CES 2018 fuarının en iyi inovasyon ürünü ödülüne layık görülen bu cihazın fiyatı da kendisi kadar görkemli. 3.600 dolar ( 13,768 TL) fiyat etiketine sahip olan SP1000, dünyanın en pahalı MP3 çaları ünvanını elinde bulunduruyor. Bununla birlikte cihazın Türkiye'de henüz satışa çıkmadığını da belirtmiş olalım. 

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ETİKETLER : inceleme mp3 çalar CES 2018

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