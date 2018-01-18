Snapdragon Sonunda Dizüstü'ne Girdi - Lenovo Miix 630

Lenovo, CES 2018 kapsamında yeni ürünlerini gün yüzüne çıkarıyor. Bugün, akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız Snapdragon 835 işlemcisine sahip olan Lenovo Miix 630 ön incelemesi ile karşınızdayız. İyi seyirler!

Lenovo Miix 630 Özellikleri

Çinli teknoloji devi Lenovo, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018 Fuarı'nda Qualcomm Snapdragon 835 işlemcili ikisi bir arada Windows 10 cihazı Miix 630’u tanıttı. Tek şarjla 20 saate kadar kullanım sağlayan Miix 630, Lenovo'nun ilk Always Connected (Her Zaman Bağlı) cihazı olma özelliğini taşıyor.

Microsoft’un 2’si 1 arada PC’si Surface Pro'ya benzerliğiyle dikkat çeken Miix 630, 8GB’a kadar bellek ve 256GB’a kadar depolama desteği ile geliyor. 12.3 inç ekran 1920 x 1280 çözünürlüğe sahip cihazın ön tarafında 5 megapiksel, arka tarafında ise 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Ayrıca Lenovo Miix 630, hem fiziksel SIM slotunu hem de eSIM’i destekliyor ve 4G LTE bağlantı için de uygun.

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