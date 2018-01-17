Las Vegas'dan Bomba Hediye! - 3D Kalem ile Tanışın!

Anında baskı fotoğraf makinelerinden tanıdığımız Polaroid, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018 Fuarı'nda Fuard 3D baskı kalemlerini tanıttı. Biz de sizler için Tamindir logosunun 3D baskısını yaptırdık. Bu harika hediyeye sahip olmanız için yapmanız gereken tek şey; videomuzu beğenmek ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmak. Şimdi, Polaroid Fuard 3D baskı kalemini deneyimlediğimiz video ile sizleri başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler!

Tamindir.com olarak teknolojinin nabzını tuttuğumuz CES 2018'den bomba gibi bir hediye ile dönüyoruz. Polaroid Fuard 3D baskı kalemi ile çizdirdiğimiz Tamindir logosunu, videomuzu beğenen ve yorum yazan bir şanslı takipçimize hediye edeceğiz. Sürpriz hediyeler ve kampanyalardan haberdar olmak için videolarımızı izlemeyi ihmal etmeyin!

Dünyanın en önemli markalarının en yeni ürünlerini tanıttığı CES 2018'deki izlenimlerimizi sizler için aktarmaya devam edeceğiz.

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