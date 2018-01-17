Yapay Zeka ve Teknoloji İşte Böyle Katliam Yapacak 07:00

Yapay Zeka ve Teknoloji İşte Böyle Katliam Yapacak
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
Turkcell TV Uygulama İncelemesi 03:49

Turkcell TV Uygulama İncelemesi
LG 4K Ultra HD TV Reklamı 00:27

LG 4K Ultra HD TV Reklamı
Geleceğin Teknoloji Dünyası 06:04

Geleceğin Teknoloji Dünyası
Google Chrome İle Tamindir'den Program İndirme 00:47

Google Chrome İle Tamindir'den Program İndirme
Sony Xperia XA2 Ultra Ön İnceleme - CES 2018 Özel 38:24

Sony Xperia XA2 Ultra Ön İnceleme - CES 2018 Özel
2018'in Bütçe Telefonu Adayı! Huawei Honor 7x - CES 2018 Özel 38:24

2018'in Bütçe Telefonu Adayı! Huawei Honor 7x - CES 2018 Özel
LG'nin Teknolojisi Evdeki Her Şeyi Robota Dönüştürüyor! - CES 2018 Özel 38:24

LG'nin Teknolojisi Evdeki Her Şeyi Robota Dönüştürüyor! - CES 2018 Özel
Tamindir Ekibinden Yeni Yıl Mesajı 02:15

Tamindir Ekibinden Yeni Yıl Mesajı
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. Las Vegas'dan Bomba Hediye! - 3D Kalem ile Tanışın!

Las Vegas'dan Bomba Hediye! - 3D Kalem ile Tanışın!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
YORUM YAZ

Anında baskı fotoğraf makinelerinden tanıdığımız Polaroid, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018 Fuarı'nda Fuard 3D baskı kalemlerini tanıttı. Biz de sizler için Tamindir logosunun 3D baskısını yaptırdık. Bu harika hediyeye sahip olmanız için yapmanız gereken tek şey; videomuzu beğenmek ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmak. Şimdi, Polaroid Fuard 3D baskı kalemini deneyimlediğimiz video ile sizleri başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler!

Tamindir.com olarak teknolojinin nabzını tuttuğumuz CES 2018'den bomba gibi bir hediye ile dönüyoruz. Polaroid Fuard 3D baskı kalemi ile çizdirdiğimiz Tamindir logosunu, videomuzu beğenen ve yorum yazan bir şanslı takipçimize hediye edeceğiz. Sürpriz hediyeler ve kampanyalardan haberdar olmak için videolarımızı izlemeyi ihmal etmeyin!

Dünyanın en önemli markalarının en yeni ürünlerini tanıttığı CES 2018'deki izlenimlerimizi sizler için aktarmaya devam edeceğiz. 

Diğer CES 2018 videolarımız için tıklayın.

38:24 Milyon Dolarlık Helikopterli Karavanı İnceledik - GTA'daki Helikopteri Bulduk!
Tamindir TV Milyon Dolarlık Helikopterli Karavanı İnceledik - GTA'daki Helikopteri Bulduk!

38:24 Akıllı Köpek Sony Aibo ile Buluştuk! - CES 2018 Özel
Tamindir TV Akıllı Köpek Sony Aibo ile Buluştuk! - CES 2018 Özel

38:24 LG'nin Teknolojisi Evdeki Her Şeyi Robota Dönüştürüyor! - CES 2018 Özel
Tamindir TV LG'nin Teknolojisi Evdeki Her Şeyi Robota Dönüştürüyor! - CES 2018 Özel

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : polaroid 3d baskı 3D kalem CES 2018

YORUMLAR