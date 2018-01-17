Dans Edebilen Robot Jibo ile Tanışın - CES 2018 Özel

CES 2018'in tartışmasız en dikkat çeken cihazlarından bir tanesi de robotlardı. Hem yetenekleri ve görünüşleri itibarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran akıllı robotlar, bugünün ve geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alıyor. Bi de bu robotlardan bir tanesi olan Jibo'ya yakından bakmak istedik. Ev tipi bir robot olan Jibo, sahip olduğu yetenekler bir tarafa dans edebilme kabiliyeti ile bizleri kendine hayran bıraktı. Yetenek canavarı Jibo ile ilgili izlenimlerimizi sizler için çektiğimiz videomuzda bulabilirsiniz. İyi seyirler!

Dans Edebilen Robot: Jibo

Jibo, ilk olarak 2014 yılında MIT Media Lab'da Kişisel Robotlar Grubu direktörü Cynthia Breazeal tarafından tanıtılmış ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında da piyasaya çıkmıştı. Kısa bir süre sonra, Time dergisinin robotu 2017 yılının en iyi icatlarından biri ilan etmesiyle, bir anda gözler Jibo'nun üzerine çevrildi.

11 inç uzunluğundaki akıllı robotun yüzünde iki kamera, baş tarafında iki hoparlör, dokunmatik ekran ve insan sesini algılamak için altı mikrofon bulunuyor. Jibo tekerlekler üzerinde hareket etme yeteneğine sahip değil ancak mikrofonları veya kameraları bir kişinin varlığını hissettiğinde tam 360 derece dönebiliyor. Alexa, Siri ve diğer AI asistanlarında olduğu gibi, Jibo da belli bir uyandırma kelimesi ile aktif hale gelebiliyor. İnsanlardan duyduğu kelimeleri anlamak için doğal dil işlemeyi kullanan robot; haber, hava durumu, uçuş güncellemeleri, etkinlikler gibi ve daha birçok şey hakkında bilgi verebiliyor.

Jibo'nun ses algılama ve yüz tanıma sensörleri, ev içindeki kişileri ayırt etmek için kullanılıyor. Böylece kendisine soru yönelten kişiyi tanıyan Jibo, kişiye özel bilgiler sunabiliyor. Fakat Jibo'nun kuşkusuz en dikkat çeken yeteneği dans edebiliyor olması. Bunun yanı sıra, akıllı robotun şaka yapabilme gibi daha başka kabiliyetlerinin olduğunu da belirtelim.

Peki, Jibo'nun fiyatı ne kadar? Şu anda piyasadaki en donanımlı ev tipi akıllı robotlardan bir tanesi olan Jibo, ABD'de 899 dolardan satılıyor.

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