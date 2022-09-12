10.000 TL'ye Alınabilecek En İyi Telefonlar
10.000 TL'ye alınabilecek en iyi telefonlar listesi hazırladık. Hazırladığımız liste, 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon modellerinden oluşuyor.
10.000 TL'ye alınabilecek en iyi telefonlar neler sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Listemizde Yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden listede yer alan telefonlarla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen etkinlik ile beraber iPhone 14 serisi tanıtıldı. Yeni iPhone'ların tanıtılmasıyla beraber 57 bin TL seviyesini gördük. Yeni iPhone'lar hakkında detaylı bilgi için iPhone 14 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi yazımıza göz atabilirsiniz.
Yeni bir telefon satın almak isteyen ve 10 bin TL civarında bütçeye sahip olan kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede altı farklı akıllı telefon modeli bulunuyor.
10.000 TL'ye Alınabilecek En İyi Telefonlar Listesi
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy A73 5G
- Samsung Galaxy A53 5G
- Poco X4 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Omix X700
Yukarıda 10 bin TL civarında bütçe için telefon önerileri bulunuyor. Listede yer alan telefonların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 4500 mAh
- Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12, One UI 4
- Ağırlık: 177 gram
- Kalınlık: 7,9 mm
Samsung Galaxy A73 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Super AMOLED Plus
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12, One UI 4.1
- Ağırlık: 181 gram
- Kalınlık: 7,6 mm
Samsung Galaxy A53 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 1280
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: Android 12, One UI 4.1
- Ağırlık: 189 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
Poco X4 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 695 5G
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 108 MP + 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: Android 11, MIUI 13
- Ağırlık: 205 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
Redmi Note 11 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 695 5G
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: Android 11, MIUI 13
- Ağırlık: 202 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
Omix X700 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: Mediatek Helio G95
- RAM: 16 GB (8 GB RAM + 8 GB VRAM)
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.1
- Ağırlık: 193 gram
- Kalınlık: 8,7 mm
iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve Poco M4 Pro Kamera Karşılaştırması
iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve Poco M4 Pro kamera performansı konusunda neler sunuyor? Bu soru, yeni akıllı telefon satın alacak çoğu kişi tarafından en çok merak edilen soruların başında geliyor.
Bu yazıda 10.000 TL bütçe için telefon önerileri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca neden sağ kulaklığın şarjı sol kulaklıktan daha önce bitiyor sorusunu yanıtladığımız videoya da göz atabilirsiniz.
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