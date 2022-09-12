10.000 TL'ye alınabilecek en iyi telefonlar neler sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Listemizde Yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden listede yer alan telefonlarla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen etkinlik ile beraber iPhone 14 serisi tanıtıldı. Yeni iPhone'ların tanıtılmasıyla beraber 57 bin TL seviyesini gördük. Yeni iPhone'lar hakkında detaylı bilgi için iPhone 14 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi yazımıza göz atabilirsiniz.

Yeni bir telefon satın almak isteyen ve 10 bin TL civarında bütçeye sahip olan kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede altı farklı akıllı telefon modeli bulunuyor.

10.000 TL'ye Alınabilecek En İyi Telefonlar Listesi

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Omix X700

Yukarıda 10 bin TL civarında bütçe için telefon önerileri bulunuyor. Listede yer alan telefonların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: Exynos 2100

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 4500 mAh

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 12, One UI 4

Ağırlık: 177 gram

Kalınlık: 7,9 mm

Samsung Galaxy A73 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Super AMOLED Plus

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 12, One UI 4.1

Ağırlık: 181 gram

Kalınlık: 7,6 mm

Samsung Galaxy A53 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Super AMOLED

İşlemci: Exynos 1280

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 12, One UI 4.1

Ağırlık: 189 gram

Kalınlık: 8,1 mm

Poco X4 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 695 5G

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 108 MP + 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 11, MIUI 13

Ağırlık: 205 gram

Kalınlık: 8,1 mm

Redmi Note 11 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 695 5G

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 11, MIUI 13

Ağırlık: 202 gram

Kalınlık: 8,1 mm

Omix X700 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,43 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Mediatek Helio G95

RAM: 16 GB (8 GB RAM + 8 GB VRAM)

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.1

Ağırlık: 193 gram

Kalınlık: 8,7 mm

Bu yazıda 10.000 TL bütçe için telefon önerileri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca neden sağ kulaklığın şarjı sol kulaklıktan daha önce bitiyor sorusunu yanıtladığımız videoya da göz atabilirsiniz.