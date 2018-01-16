Dr. Fone ile Mobil Cihazlarınızdaki Silinen Verileri Nasıl Kurtarırsınız? 01:30

Dr. Fone ile Mobil Cihazlarınızdaki Silinen Verileri Nasıl Kurtarırsınız?
Çizilen Telefon Kamerasını Cilalayarak Düzeltme 04:36

Çizilen Telefon Kamerasını Cilalayarak Düzeltme
Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme) 07:00

Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme)
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
Samsung Note 8 İnceleme 21:00

Samsung Note 8 İnceleme
En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2 09:48

En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2
Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık) 09:18

Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık)
Turkcell TV Uygulama İncelemesi 03:49

Turkcell TV Uygulama İncelemesi
Huawei Mate 10 Pro İnceleme - Zekalı Telefon! 55:17

Huawei Mate 10 Pro İnceleme - Zekalı Telefon!
iPhone X İnceleme - Çöp Gibi Telefon! 21:00

iPhone X İnceleme - Çöp Gibi Telefon!
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. 4GB RAM'e Sahip Kapaklı Telefon! - Alcatel Boş Durmuyor!

4GB RAM'e Sahip Kapaklı Telefon! - Alcatel Boş Durmuyor!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
YORUM YAZ

Akıllı telefon piyasasına girdikten sonra yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Alcatel, CES 2018'de en yeni ürünlerini gün yüzüne çıkarıyor. Son olarak A5 LED modeli ile konuşulan Alcatel, bu sefer de 4GB RAM'e sahip kapaklı telefonu ile gündemde. Çinli şirket, kapanan bir devri yeniden açabilir mi bilinmez ama, kapaklı telefon tutkunlarının Alcatel Go Flip modelini çok seveceğinden eminiz. Ayrıca daha önce incelemesini gerçekleştirdiğimiz A5 LED modelinin diğer kapak çeşitlerini de görme şansımız oldu. Şimdi, Alcatel standındaki izlemlerimizi paylaştığımız video ile sizleri başbaşa bırakalım. İyi seyirler!

Alcatel Go Flip Özellikleri

Alcatel Go Flip, kullanıcıya giriş segmentinde özellikler sunuyor. Kapak kısmında mini bir ekranın yer aldığı kapaklı telefonda, 2.8 inçlik bir ana ekran kullanılmış. 320 X 240 piksel yoğunluğuyla pek de iddialı olmayan cihaz, 5MP çözünürlükte bir kameraya sahip. Snapdragon 210 serisi giriş seviyesini kullanan Alcatel Go Flip, 4GB RAM ve 1.350 mAh batarya ile geliyor.

Alcatel Go Flip

Geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan Alcatel Go Flip, sadece 75 dolar gibi oldukça düşük bir fiyat etiketine sahip. 

Sizler için çektiğimiz inceleme videosunda Alcatel'in ürünleri ile ilgili çok daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. İyi seyirler!

Diğer CES 2018 videolarımız için tıklayın.

55:17 LG V30+ Ön İnceleme - CES 2018 Özel
Tamindir TV LG V30+ Ön İnceleme - CES 2018 Özel

55:17 Sony Xperia XA2 Ön İnceleme - CES 2018 Özel
Tamindir TV Sony Xperia XA2 Ön İnceleme - CES 2018 Özel

55:17 İki Katlı Telefon ZTE Axon M - CES 2018 Özel
Tamindir TV İki Katlı Telefon ZTE Axon M - CES 2018 Özel

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : alcatel kapaklı telefon alcatel a5 led CES 2018

YORUMLAR