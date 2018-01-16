4GB RAM'e Sahip Kapaklı Telefon! - Alcatel Boş Durmuyor!

Akıllı telefon piyasasına girdikten sonra yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Alcatel, CES 2018'de en yeni ürünlerini gün yüzüne çıkarıyor. Son olarak A5 LED modeli ile konuşulan Alcatel, bu sefer de 4GB RAM'e sahip kapaklı telefonu ile gündemde. Çinli şirket, kapanan bir devri yeniden açabilir mi bilinmez ama, kapaklı telefon tutkunlarının Alcatel Go Flip modelini çok seveceğinden eminiz. Ayrıca daha önce incelemesini gerçekleştirdiğimiz A5 LED modelinin diğer kapak çeşitlerini de görme şansımız oldu. Şimdi, Alcatel standındaki izlemlerimizi paylaştığımız video ile sizleri başbaşa bırakalım. İyi seyirler!

Alcatel Go Flip Özellikleri

Alcatel Go Flip, kullanıcıya giriş segmentinde özellikler sunuyor. Kapak kısmında mini bir ekranın yer aldığı kapaklı telefonda, 2.8 inçlik bir ana ekran kullanılmış. 320 X 240 piksel yoğunluğuyla pek de iddialı olmayan cihaz, 5MP çözünürlükte bir kameraya sahip. Snapdragon 210 serisi giriş seviyesini kullanan Alcatel Go Flip, 4GB RAM ve 1.350 mAh batarya ile geliyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan Alcatel Go Flip, sadece 75 dolar gibi oldukça düşük bir fiyat etiketine sahip.

Sizler için çektiğimiz inceleme videosunda Alcatel'in ürünleri ile ilgili çok daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. İyi seyirler!

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