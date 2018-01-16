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  4. LG V30+ Ön İnceleme - CES 2018 Özel

LG V30+ Ön İnceleme - CES 2018 Özel

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Tamindir.com olarak yerinde takip ettiğimiz CES 2018'deki teknoloji turumuz devam ediyor. Bugün, fuarın en merak edilen cihazlarından bir tanesi olan  LG V30+ ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl Berlin IFA Fuarı'nda sizlere tanıttığımız LG V30'un Plus modeli , 6 inçlik 18:9 OLED FullVision ekranıyla bu alanda bir ilke ev sahipliği yapıyor. Peki, LG V30+ Türkiye'ye gelecek mi? Bu ve daha birçok sorunun cevabı videomuzda. Keyifli seyirler!

LG V30+ Özellikleri

Birbirinden yenilikçi teknolojileriyle CES 2018 sahnesinin en iddialı markalarından biri olan LG, geçtiğimiz yılın en iyi Android telefonu olarak gösterilen LG V30'un Plus modelini tanıttı. Aslında LG V30 ile LG V30+ arasında keskin bir ayrım yok. Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisinde bir önceki modelde olduğu gibi; 6 inç ekran, 4GB RAM, Snapdragon 835 işlemci ile 16MP ve 13MP olmak üzere çift kamera gibi özellikler yer alıyor. Fakat iki cihaz arasındaki tek fark, LG V30+'da 64GB yerine 128GB depolama alanı kullanılması olmuş.

LG V30+

Sahip olduğu özellikler kadar dayanıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken LG V30+, MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisinden başarıyla geçti. Bununla birlikte LG V30+'ın Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmazken, ülkemize özel bir paket ile geleceği söyleniyor. 

LG V30+ ön inceleme videomuzda cihaz hakkındaki düşüncelerimizi ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz. Keyifli seyirler!

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