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5 Arka Kameralı Nokia! - Nokia 9 PureView Ön İnceleme

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji turumuz tüm hızıyla devam ediyor. 2019'un merakla beklenen akıllı telefonlarından Nokia 9 PureView'ı inceledik. Cihaz 5 kamerasıyla çok dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun teknik özellikleri ve tüm detaylarını sizlere bu videoda aktarıyoruz.

Nokia 9 PureView Teknik Özellikleri

  • 155 x 75 x 8 mm, 172 g
  • Midnight Blue
  • Android 9 Pie (Android One)
  • 6GB LPPDDR4X RAM
  • Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform
  • PureDisplay 5.99 inç QHD+ pOLED, 2K HD, Corning Gorilla Glass 5
  • USB-C 3.1
  • Ekrandan Parmak İzi Tarayıcı
  • LTE Cat 16 4×4 MIMO, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  • 128 GB depolama
  • Arka Kamera: 5 x 12 MP, f/1.82 (2 x RBG, 3 x mono)
  • Ön Kamera: 20 MP, HDR, Full HD video kaydı
  • 3320 mAh batarya
  • Qi Kablosuz Şarj
  • IP67 Sertifikası

Nokia 9 PureView Fiyatı

Nokia 9 PureView Türkiye fiyatı açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı 620 Euro.

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