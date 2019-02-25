5 Arka Kameralı Nokia! - Nokia 9 PureView Ön İnceleme

Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji turumuz tüm hızıyla devam ediyor. 2019'un merakla beklenen akıllı telefonlarından Nokia 9 PureView'ı inceledik. Cihaz 5 kamerasıyla çok dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun teknik özellikleri ve tüm detaylarını sizlere bu videoda aktarıyoruz.
Nokia 9 PureView Teknik Özellikleri
- 155 x 75 x 8 mm, 172 g
- Midnight Blue
- Android 9 Pie (Android One)
- 6GB LPPDDR4X RAM
- Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform
- PureDisplay 5.99 inç QHD+ pOLED, 2K HD, Corning Gorilla Glass 5
- USB-C 3.1
- Ekrandan Parmak İzi Tarayıcı
- LTE Cat 16 4×4 MIMO, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
- 128 GB depolama
- Arka Kamera: 5 x 12 MP, f/1.82 (2 x RBG, 3 x mono)
- Ön Kamera: 20 MP, HDR, Full HD video kaydı
- 3320 mAh batarya
- Qi Kablosuz Şarj
- IP67 Sertifikası
Nokia 9 PureView Fiyatı
Nokia 9 PureView Türkiye fiyatı açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı 620 Euro.
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