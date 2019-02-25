5 Arka Kameralı Nokia! - Nokia 9 PureView Ön İnceleme

Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji turumuz tüm hızıyla devam ediyor. 2019'un merakla beklenen akıllı telefonlarından Nokia 9 PureView'ı inceledik. Cihaz 5 kamerasıyla çok dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun teknik özellikleri ve tüm detaylarını sizlere bu videoda aktarıyoruz.

Nokia 9 PureView Teknik Özellikleri

155 x 75 x 8 mm, 172 g

Midnight Blue

Android 9 Pie (Android One)

6GB LPPDDR4X RAM

Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform

PureDisplay 5.99 inç QHD+ pOLED, 2K HD, Corning Gorilla Glass 5

USB-C 3.1

Ekrandan Parmak İzi Tarayıcı

LTE Cat 16 4×4 MIMO, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

128 GB depolama

Arka Kamera: 5 x 12 MP, f/1.82 (2 x RBG, 3 x mono)

Ön Kamera: 20 MP, HDR, Full HD video kaydı

3320 mAh batarya

Qi Kablosuz Şarj

IP67 Sertifikası

Nokia 9 PureView Fiyatı

Nokia 9 PureView Türkiye fiyatı açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı 620 Euro.