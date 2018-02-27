Nokia 8 Sirocco Ön inceleme - Efsane Tasarım!

Mobil teknolojinin kalbi Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) atmaya devam ediyor. Bu videomuzda, Nokia Android serisinin en yeni ve en iddialı üyesi Nokia 8 Sirocco akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Nokia 8 Sirocco teknik özellikleri ve daha fazlası sizler için inceleme videomuzda. Keyifli seyirler!

2016'dan beri "Nokia" markası altında akıllı telefonlar geliştiren HMD Global, yeni amiral gemisi Nokia 8 Sirocco'yu tanıttı. Barcelona’da düzenlenen etkinlik çerçevesinde sahne alan Finli şirket, üst segment modeli Nokia 8 Sirocco ile Samsung ve Apple gibi devlere "Ben de buradayım" mesajı veriyor. Bir dönemin rakipsiz akıllı telefon markası, bugünlerde küllerinden doğmak için var gücüyle çalışıyor. Peki, Nokia 8 Sirocco kullanıcılara neler sunuyor?

Nokia 8 Sirocco Özellikleri ve Fiyatı

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 835 işlemcisinden alan Nokia 8 Sirocco'nun kalbinde, Adreno 540 GPU bulunuyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile kullanıcılara muazzam bir deneyim sunmayı hedefleyen akıllı telefon, kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor.

1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde full HD 5,5 inç bir ekrana sahip olan cihazın arka tarafında, ZEISS imzalı 12MP + 13MP çözünürlükte çift ana kamera yer alırken, ön tarafta ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Tasarım anlamında Samsung'un Galaxy S serisini andıran Nokia Sirocco 8, yüzde 81,1'lik ekran kasa oranıyla bu anlamda sınıfının en iddialı cihazları arasında yer alıyor. Ayrıca, IP68 sertifikasına da sahip olan akıllı telefon, suya ve toza karşı da dirençli.

MicroSD kart desteği ile gelen cihaz, USB Type-C portunu kullanıyor. 221 gram ağırlığındaki telefonun bataryası ise 3260 mAh değere sahip. Nisan aylarında satışa çıkması beklenen Nokia Sirocco 8, 750 euro fiyat etiketine sahip. Cihazın ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatı ise önümüzdeki aylarda belli olacak.

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